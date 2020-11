Dolor mundial: murió Maradona

Como si algo le faltara a este fatídico 2020 de pandemia, este miércoles 25 de noviembre falleció Diego Armando Maradona, a raíz de un paro cardíaco en el marco un de un cuadro muy delicado de salud. La noticia generó una congoja y estupor mundial, que trasciende lo futbolístico, como la vida del 10, un dios terreno, que surgió del potrero y se puso al hombro los sueños y las ansias de las mayorías populares y nunca fue “domesticado” por la fama ni por los poderosos de turno. Maradona fue la desmesura con pantalones cortos, la rebeldía plebeya que no se rinde, atravesado por contradicciones, siempre en el ojo del huracán mediático.

Maradona permanecía con asistencia médica en una casa de Nordelta, donde estaba alojado desde el pasado miércoles 11, después de someterse a una operación por un hematoma subdural en su cabeza en la Clínica Olivos, nueve días antes. La familia y los médicos del Diez habían decidido su traslado momentáneo a esa casa hasta definir las características de un tratamiento para rehabilitarlo de su adicción al alcohol y su dependencia a los fármacos. Los años de excesos, descuidos y conflictos emocionales terminaron por corroer su salud.

Presidencia de la Nación decretó tres días de duelo nacional y Fernández avisó que «todas las puertas del Estado están abiertas» para homenajear al astro, algo que será decidido por su familia directa. «Es una pena enorme, Diego es Argentina en el mundo. Cuando lo sacaron de la clínica me quedé un poco preocupado. Se fue un tipo único, excepcional, dueño de una fuerza, una garra y un coraje que generó orgullo en los Argentinos», lamentó el presidente según publico Télam.

Coincidencias de la historia, su deceso coincide con el otra figura mundial como Fidel Castro, gran amigo de Maradona fallecido cuatro años atrás un día como hoy.

La Conmebol suspendió el partido de esta noche que iban a jugar Inter de Porto Alegre ante Boca.El encuentro que estaba pactado para las 21.30 en el estadio Beira-Rio, en Brasil, no se realizará. Incluso, Boca declarará, en un comunicado, que hará tres días de duelo en sintonía con lo hecho por el Gobierno Nacional. El máximo ente del fútbol en Sudamérica quiere que mañana se dispute el encuentro. En el club, sienten que es lícito el pedido porque murió el máximo jugador en la historia del fútbol mundial y que, además, era hincha de Boca.

A través de su cuenta de Instagram, Messi envió un mensaje en el calificó a Maradona como eterno y consideró que la muerte de Diego dejó mucha tristeza para el pueblo argentino. «Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno», escribió. No fue el único deportista que lo despidió; Pelé manifestó en sus redes sociales; «Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo», escribió el ex futbolista en su cuenta de Twitter. También sumaron su recuerdo Batistuta, Rafael Nadal, Grabiela Sabattini y otros astros del deporte.

Se fue un grande», lamentó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien envió un saludo a su familiares y seres queridos. «Mucha tristeza… Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos», publicó en su cuenta de Twitter la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también despidieron a Maradona; «El Diego del pueblo, el que reparaba en las injusticias y el dolor ajeno. El Diego solidario, que supo decir verdades sin importar las consecuencias. El que nos llenó de alegrías y hoy su partida nos inunda de tristeza. Hasta siempre querido Diego. Gracias por tu generosidad. Vivirás en nuestra memoria».

En Italia, el alcalde de Napoles anunció que el estadio de la ciudad se llamará Diego Armando Maradona.

Inglaterra también se sumó a los mensajes de despedida para el 10 y realizó un sentido posteo en sus redes sociales. «Inolvidable. Adiós, Diego. Una leyenda de nuestro juego», escribieron y acompañaron el posteo con dos imágenes de Diego enfrentando a Inglaterra con la camiseta de la Selección, esa con la que tanta alegrías nos dio. Y justamente una de esas postales es de ese día tan importante para la historia del fútbol.

EL MÁS GRANDE

Diego, nacido el 30 de octubre de 1960, debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors con apenas 15 años y tres años después se consagró campeón mundial juvenil en Japón, dirigido por César Luis Menotti, a quien reconocía como el DT más importante en su vida.

En 1981 pasó a Boca Juniors, club de sus amores, y se consagró campeón del Metropolitano antes de pasar a Barcelona (1982-1984), donde se reencontró con el «Flaco».En esos años alcanzó la cumbre de su brillante carrera, tanto en Napoli de Italia (1984-1991) como en el seleccionado mayor, con el que se coronó campeón mundial en México ’86, siendo capitán.

El partido con Inglaterra, por los cuartos de final de esa Copa de Mundo, lo transformó en leyenda para siempre. Argentina se impuso 2-1 con dos tantos propios de antología.

«La Mano de Dios», anotado con un puñetazo ante la carga del arquero Peter Shilton, y el gol de todos los tiempos, concretado con un slalom a pura habilidad desde la mitad de la cancha hasta el área mayor.Con la camiseta argentina también jugó los Mundiales de Italia ’90 (subcampeón) y Estados Unidos ’94, del que marchó después del segundo partido ante Nigeria por un caso de doping.

Las drogas también le pusieron fin a su gloriosa etapa en Napoli, donde es adorado como un Dios. Diego condujo a ese club del humilde sur italiano a la gloria deportiva con la conquista de dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA.

Tras dar positivo de doping en el club italiano y cumplir una sanción de un año, Maradona retornó al fútbol en Sevilla de España (1992-93) bajo la conducción de Carlos Bilardo, técnico con el que se consagró campeón.En 1993 retornó al fútbol argentino para una breve etapa por Newell’s Old Boys de Rosario y luego volvió a Boca para ponerle fin a su carrera en 1997. Su partido despedida fue en La Bombonera en 2001 cuando dejó una frase célebre («la pelota no se mancha» como reconocimiento a todos los errores cometidos en su carrera).

Diego había iniciado antes su experiencia como técnico (Deportivo Mandiyú de Corrientes y Racing), aunque su momento más trascedente en ese rol lo vivió con el seleccionado argentino en el Mundial Sudáfrica 2010, del que marchó eliminado en cuartos de final.

Después dirigió en Al Wasl (2011-12) y Al-Fujairah de Emiratos Árabes (2017-18), Dorados de Sinaloa (2018-19) y Gimnasia y Esgrima La Plata, club que le volvió a abrir las puertas del fútbol argentino el año pasado.En ejercicio de esa función, Diego sufrió la última descompensación de salud que motivó su internación a principios de mes.