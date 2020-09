Dos años sin justicia para Ismael Ramírez

A dos años del asesinato del Ismael Ramírez, Alejandra Ciriaco, su madre, comentó a elDIARIO de la Región, que aunque la causa no presenta avances y el contexto de pandemia paralizó la investigación espera que la Fiscalía, a cargo de Marcelo Soto.

Hoy, Alejandra junto a su familia, volverá a las calles 14 y 25, a casi 200 metros del mercado donde lo asesinaron de un disparo.

“Hace dos años, mataron un niño lleno de sueños, y con él a toda una familia. Por eso, les pido a todas las madres del barrio Obrero, que vieron lo que sucedió que se presenten a la Fiscalía y declaren lo que vieron”, pidió Alejandra.

“Ese día, había muchas ventanas abiertas. Hay personas que vieron quien le disparó a Ismael. Yo les pido que no tengan miedo, que se presenten a declarar, porque están viviendo con un asesino en su propio barrio”, aseguró.

Agregó que a medida que pasa el tiempo, ve las cosas de manera distinta. “Cuando pasó esto, yo no tenía fuerzas ni para levantarme, pero mis otros tres hijos y mi esposo no dejaron de acompañarme en esta lucha. Tuve el apoyo de mis hermanas, y de parte de la comunidad, que lograron que no abandone este pedido de justicia”.

“Nosotros sabemos quién fue. Sabemos que lo protegen porque es un policía retirado, pero yo no voy a descansar hasta que no haga justicia por mi hijo”, sentenció.

EL CASO

Ismael Ramírez tenía 13 años cuando murió de un balazo en el pecho en medio de una balacera que tuvo a la policía y ex agentes de protagonistas. El confuso episodio, se argumentó mediante un presento intento de saqueo en el barrio Obrero de Sáenz Peña en 2018. Durante este tiempo, la investigación a cargo del fiscal Marcelo Soto. no pudo determinar a la persona que disparó el arma de fabricación casera que mató a Ismael.

De acuerdo al resultado de las pericias de balísticas y los estudios realizados, entre ellos la inspección ocular, concluyeron que “no fue un disparo directo, sino que fue por desvío, por rebote”. En el informe revelaba que el plomo que sacaron del cuerpo del menor “no fue de un arma de puño, fue de una escopeta o un arma de fabricación casera”.

La causa no ha tenido avances hace y durante los últimos tiempos ha solicitado nuevas pruebas al expediente y tampoco se han citado a nuevos testigos. No obstante, el abogado de la familia volvió a pedir un informe del estado de la causa a Fiscalía Nº 3, tras el retorno a la actividad por la pandemia.