Dos policías detenidos por el brutal crimen de un joven en Córdoba

Dos policías fueron detenidos e imputados por la muerte de Samuel Tobares, un joven de 34 años, ocurrida durante un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, provincia de Córdoba. Los efectivos están acusados de homicidio preterintencional, por haber presuntamente golpeado a Tobares el domingo 23 de noviembre en una garita de colectivos sobre la Ruta 38. El altercado, que finalizó con el deceso del hombre, tuvo lugar el 24 de noviembre, según otro informe.

La Fiscalía de Instrucción N°2 de Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención de los uniformados mientras continúa la pesquisa.

Declaraciones de testigos

Dos testigos del hecho aportaron detalles en diálogo con Telenoche, sobre los minutos previos a la muerte del joven. Guillermo, uno de los testigos, declaró ante la Justicia y describió la violencia del operativo: «A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”.

El testigo afirmó que el ataque fue sostenido y descontrolado: “Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”, agregó. Relató que la llegada de otros móviles hizo que los efectivos que estaban sobre el joven se levantaran, dándose cuenta en ese momento de que Tobares estaba descompuesto.

Resultados de la autopsia

La autopsia realizada a Tobares indicó que la víctima presentaba golpes en diversas partes del cuerpo. Sin embargo, la necropsia determinó que ninguno de los golpes habría sido el causante directo del desenlace fatal, no encontrando, por ejemplo, traumatismo de cráneo o daños en algún órgano.

Aun así, las autoridades informaron que aún restan conocer otros estudios complementarios que se realizaron. A pesar de que la causa de muerte directa no fue un golpe, el fiscal ordenó la detención y la imputación por el delito de homicidio preterintencional, según el escrito del Ministerio Público Fiscal.