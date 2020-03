Du Graty: productor apícola denuncia pérdidas totales por fumigaciones áreas

Un productor apícola perdió la totalidad de su producción. “Todo indica que el causante sería las fumigaciones áreas realizadas en campos de algodón cercanos”, alegó.

Carlos Suszko es un productor dedicado a la apicultura que contaba con 108 colmenares de abejas ubicados a cinco kilómetros de Du Graty. El sábado por la mañana, volvió a su campo y se encontró con toda su producción devastada.

“Llevaba tiempo sin poder ingresar al campo por las fuerte lluvias, que inundaron la zona, yo estaba tranquilo porque sabía que tenía material para que las abejas trabajen y carguen la miel”, comentó y añadió: “Cuando llego, me encuentro con las colmenas desabejadas y todas las abejas muertas delante de las piqueras, me encontré con una mortandad impresionante, tanto en los cajones como mecheros. Automáticamente, intenté sacar el material que quedo arriba, pero la totalidad de mi producción estaba perdida”, expresó en dialogo con elDIARIO de la Región.

A raíz de esto, realizó la denuncia y el acta de constatación en la Policía local y ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, que mandó a sus fiscalizadores y técnicos para tomar pruebas y analizar qué tipo de producto fue aplicado.

“Los productos que están utilizando ahora para fumigar son muy fuertes y tienen un poder residual, las abejas van a la flor y luego cuando vuelven a la colmena se produce un gas y mata toda la colmena, parte de la cría de las abejas que van naciendo también van muriendo porque está contaminado”, explicó.

El productor detalló que a unos 350 metros hay dos lotes de algodón y una vez por semana hacen aplicaciones áreas de plaguicidas, lo que sería la causante de sus pérdidas. Por ahora, la investigación está en proceso de investigar para determinar quiénes fueron los que aplicaron y los dueños de los campos cercanos.

“Yo me dedico pura y exclusivamente a la apicultura, es mucha plata la que perdí, mi producción de esta temporada y de la que viene, porque hasta que me den una respuesta y volver a producir ya no alcanzo la temporada. Tengo que rezar para que alguien me dé el material vivo, que son las abejas, o poner el lomo y ver dónde conseguirlas”, lamentó y agregó: “Hablamos no solo de miles y miles de pesos perdidos, sino del sustento de mi familia”.

Cabe destacar que dichas fumigaciones áreas son irregulares, ya que no respetaron la Ley de Biocidas N° 7032, que establece en entre cosas el uso obligatorio de la receta agronómica, tanto para el expendio (receta agronómica de expendio) de un producto fitosanitario como para su posterior aplicación, ya sea de forma aérea o terrestre (receta agronómica de aplicación).

También, prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros de centros urbanos, escuelas, reservorios de agua o sanitarios en forma aérea y de 500 metros en forma terrestre. Y por último, no notificaron la fumigación área que debe darse a los dueños de los campos lindantes 48 horas antes de su aplicación.