Dura caída de Los Pumas frente a All Blacks por el Tres Naciones

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió ayer ante All Blacks de Nueva Zelanda, por 38-0 (PT 10-0), en un partido de la 5ª fecha del certamen Tres Naciones que se desarrolla en Australia.

El encuentro se jugó en el Mc Donald’s Jone Stadium, de Newcastle, y de esta forma All Blacks se tomaron desquite de la caída sufrida contra los argentinos hace dos semanas por 25-15, la primera en la historia de los Pumas ante semejante rival.

Ayer, no hubo equivalencias y los tantos de los oceánicos fueron concretados con tries de Will Jordan (2), Ardie Savea, Sam Coles y Patrick Tuipulotu, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo’unga.

Tras culminar la 5ª fecha Nueva Zelanda suma 11 puntos (con cuatro partidos), Argentina y Australia (ambos con tres) seis unidades.

En otro orden, previo al inicio de los jugadores de Nueva Zelanda le dedicaron su tradicional danza (haka) en tributo a Diego Maradona.

TREMENDO NOCAUT DE MORELLO

Walter Matthysse Jr había debutado la semana pasada como profesional con una victoria por nocaut en el primer round ante Dante Cano, pero anteanoche sufrió una dura derrota en su pelea con Franco Morello.

En una velada desarrollada en La Calera, Córdoba, Morello se impuso en el 2° asalto y terminó así con el invicto de Matthysse Jr, quien tuvo que ser retirado con un cuello ortopédico y traslado a un centro médico para evaluar su condición física.

El combate fue de golpe por golpe desde el inicio e incluso terminó cortado en un choque de cabezas Matthysse Jr, quien es sobrino de los excampeones del mundo Lucas y Soledad e hijo de quien fuera retador mundialista, también de nombre Walter.

EL HOMENAJE A MARADONA

Antes de la pelea entre Matthysse y Morello se hicieron sonar 10 campanas en recuerdo a Diego Armando Maradona, quien falleció el miércoles pasado a los 60 años. Un nuevo homenaje al astro argentino.