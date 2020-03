Dybala: «Estoy mejor; pero, antes no podía hacer nada y me faltaba el aire»

El delantero de Juventus, Paulo Dybala, es uno de los deportistas argentinos que fueron diagnosticados con coronavirus y, en diálogo con la televisión italiana, compartió lo que fueron sus síntomas: «Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer nada».

«Afortunadamente tanto mi novia como yo ahora estamos bien tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días. Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado y me dolían los músculos», relató la Joya en una entrevista con Juventus TV desde su casa de Turín, de buen humor.

El futbolista fue diagnosticado con coronavirus el pasado sábado junto con su novia y una persona más que está viviendo con ellos en Italia. Desde entonces, los tres se encuentran aislados y a la espera del alta.

Más allá de la situación que se encuentra transitando, el cordobés se permitió repasar lo que es su gran colección de camisetas, algo que compartió con fotos en sus redes sociales.

«Todas son especiales y me gusta coleccionarlas. De todas las que tengo, tengo tres muy importantes: La camiseta de los 120 años de Juventus con la firma de (Gianluigi) Buffón, una de (Lionel) Messi y otra de Cristiano (Ronaldo). Tuve la suerte de jugar con ellos dos y es extraordinario», cerró.