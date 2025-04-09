Eco feria por el “Mes del compostaje” en Villa Prosperidad

Las actividades simultáneas que se hacen en el marco del “Mes del Compostaje” llega Resistencia, sede activa de la red nacional. En Laguna Villa Prosperidad, entre Lonardi y Borrini, cerca de las bombas del APA, este viernes de 8 a 20 y sábado de 8 a 13, habrá Feria Ambiental.

Entre las “eco actividades” que tendrá las jornadas se podrá hacer una guía comunitaria para poder aprender a “separar y compostar”; además habrá “EcoTrueque”.

La actividad se desarrolla en este espacio, bajo el lema “Cuidemos nuestra laguna”.

“La Ecoferia surge en el contexto de la celebración del Mes del Compostaje 2025 por parte de quienes integramos el Nodo Chaco, alentando a que valoremos los espacios verdes para su uso y que no los contaminemos”, señaló una de las referentas y organizadoras de la feria, Angélica Kees a elDIARIO de la Región.

“Una forma de lograrlo es promover el compostaje de la parte orgánica de la mal llamada basura que sale de nuestros hogares. También es importante el uso de esos espacios hermosos, como son las lagunas que tiene la ciudad de Resistencia”, sintetizó sobre la actividad que se enmarca en este mes de compostaje, que revaloriza esa actividad justa entre el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra.

Organizan en conjunto: Nodo Chaco MDC, Granja Vargas, Asociación Vecinal Villa Prosperidad, Centro Comunitario Villa Prosperidad, Municipalidad de Resistencia, Subsecretaría de Ambiente Gobierno del Chaco, Administración Provincial del Agua – APA-, EEP 893 «Hnas. de la Caridad de Quebec» y la Red Salud «Dr. Ramón Carrillo».