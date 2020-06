Editoras de Género, un sueño que hoy sucede

La periodista, locutora y editora de Género de Chaco TV, Gabriela Pellegrini, se sumó a las reflexiones por otro Día del Periodista con poco para festejar, atípico y con una mirada puesta en las mujeres a quienes las crisis sociales y económicas golpean más fuerte.

“Como cada año, hace ya más de 20 en esta apasionante vocación, la pregunta reiterada el 7 de junio vuelve a retumbar en nuestras mentes o en la mía, por lo menos: les periodistas de Chaco ¿tenemos qué celebrar?

“Y más allá del contexto actual tan particular, donde se hace difícil cualquier festejo, aunque fuera personal, el interrogante sigue abierto. Si el análisis es económico, muy pocos tienen esa tranquilidad.

“Y si además somos mujeres, los números son tormentosamente duros. Hace muy poco, un estudio del Foro de Periodismo Argentino, junto a Google arrojó datos alarmantes. Por un lado, un alto nivel de desempleo en mujeres profesionales jóvenes, a la vez que el 61% de las periodistas tiene pluriempleo, es decir, tienen más de un trabajo para cubrir las necesidades básicas. Si bien este es también un mal que nos azota más allá del género, en mujeres los porcentajes son peores. El estudio reveló, además, que los dos mayores temores de las mujeres trabajadoras de medios son: los bajos salarios y el miedo a perder el empleo.

“Pero, algunas cosas van mejorando, a fuerza de lucha nos hemos abierto caminos que hace algunos años eran impensados. Ya no solo estamos en las radios para decir ‘la hora y la temperatura’. Cuesta, pero en las redacciones aparecen cada vez más mujeres escribiendo sobre deporte, política y hasta algunas ‘prepotentes’ se animan a redactar notas económicas. Las mujeres nos hemos corrido de los estereotipos de las periodistas de cultura, sociedad y locales. Son temas que muchas siguen eligiendo, pero eso está cambiando, podemos elegir. Nada es fácil, algunas aún deben ‘demostrar’ que lo pueden hacer para que se lo permitan. Mientras que quizá los hombres no atraviesan esos períodos de ‘prueba’. Pero vamos por un camino de deconstrucción donde cada paso cuenta. Donde la lucha colectiva empuja logros que nos permiten ver algunos avances.

“Este año, en lo personal y gracias a la lucha grupal de muchas compañeras en Chaco TV, el canal público de la provincia contamos con un área de Edición de Género y Diversidades que me toca conducir y que lo hago con el total orgullo de saber que no me pertenece, que es de todas y para todes. Este es el motivo que hoy encuentro para celebrar. El canal tiene sólo siete años y en sus inicios, en otro contexto de realidad política (no partidaria), era impensado que haya una estructura que trabaje de manera transversal por una comunicación con perspectiva de derechos y de género. Era como un sueño muy lejano pensarnos a cualquiera de nosotras, como Editoras de Género. Hoy, sucede. Hoy, me aferro a la lucha colectiva para encontrar motivos para celebrar, aún con tanto por mejorar para el periodismo en general. Saludo a todes y les invito a evidenciar que el reclamo juntos es el camino, que salirse de los individualismos puede sacar a compañeras y compañeros de las estructurales condiciones de precariedad que históricamente nos han atravesado. Que este día nos sirva para reflexionar sobre los pequeños, pero sostenidos logros del feminismo, y pensarnos en una lucha unidas y unidos, para buscar un 7 de junio no muy lejano, en el que haya mucho por lo que celebrar”.