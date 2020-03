Efemérides: Día Mundial de Artesano

Los artesanos son reconocidos como los creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo. Ellos trabajan con sus manos, creando diferentes obras las cuales son únicas y siempre son distintas entre sí.

Una definición dice que los artesanos realizan su trabajo a mano o con herramientas manuales, por lo que hay que tener cierta destreza y habilidad para realizarlo. Ser artesano no es una tarea fácil, si bien se requiere de mucho talento, la disciplina es fundamental para lograrlo.

El origen de las artes manuales se practica desde hace muchos siglos, no se sabe con exactitud cuánto tiempo. Lo que se sabe es que desde la prehistoria se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención previa o completa de algún tipo de instrumento mecánico. En la actualidad en algunos lugares del mundo el artesano es considerado como un pequeño empresario.

Entre los materiales más comunes que los artesanos utilizan para la realización de sus trabajos se encuentran: cobre, hierro, estaño, madera, cerámica, fibras vegetales, flores secas, entre otros.

ARTESANÍA

La palabra artesanía significa arte con las manos. La artesanía comprende y está formada por todas aquellas obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de maquinaria. Se trata de la actividad desarrollada por los artesanos.

Existen diversos tipos de artesanía atendiendo a los materiales y técnicas utilizados para su creación y desarrollo: Alfarería, Cestería, Cantería, Cerámica, Orfebrería, Taxidermia

Cada día son más las universidades que promueven carreras relacionadas a este sector, y es que la importancia de la artesanía radica no solo en el fomento del arte, sino también del intelecto.

Modelo de padre y esposo, “patrón de la Iglesia universal, de los trabajadores, de infinidad de comunidades religiosas y de la buena muerte”, son algunos de los tributos que tiene San José, pero su reconocimiento mayor es dado pr su oficio, el de carpintero; José es el patrono de los artesanos.

CULTURA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DEL CHACO

Cuando la caza, la pesca y la recolección eran las principales actividades que aseguraban la supervivencia de las poblaciones indígenas chaqueñas, se fabricaban utensilios productivos (bolsas para trasladar y almacenar alimentos, redes para pescar, recipientes para contener agua, miel, etc.). Asimismo, varios autores describen situaciones de intercambio en las que el tejido -bolsas enlazadas fabricadas con chaguar- se destinaba al comercio con personas de otros pueblos indígenas. La destrucción que significó la colonización del Chaco para los pueblos indígenas tuvo su correlato en las actividades tendientes a lograr la supervivencia, las que se fueron volcando cada vez más al mercado. La mercantilización pone en juego nuevos modos de vinculación, separando naturaleza de cultura y sujetos de objetos y redefiniendo los intercambios en términos de relaciones de poder asimétricas.

Se entiende por artesanía indígena, el arte primitivo, aquella obra o trabajo realizado a mano o con la ayuda de herramientas manuales o mecánicos, que tienen un significado artístico – cultural, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado, reflejando con ello una constante identidad.

También considera como artesano indígena a aquella persona perteneciente a la comunidad Qom, Moqoit o Wichi de la Provincia del Chaco, que realiza por sí o por medio de otros instrumentos labores artísticas primitivas de tinte cultural, en las que se manifiesta su identidad, expresando su creatividad a través de objetos considerados como artesanía, tomando en ocasiones como medio de vida y supervivencia que le son propios.

“Artesano no es cualquiera, se nace, y es un don que lo recibimos y así aportamos a darle el valor a esto y promover el desarrollo económico, siempre dije que era artesana y he vestido a mis hijos, les he dado de comer con mis artesanías, esta es una reparación y reivindicación” ha dicho La Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Claudia González.

RUTA QOM

Las expresiones culturales de un pueblo lo identifican a través de sus costumbres y tradiciones. Las distintas disciplinas artísticas y actividades relacionadas con el legado histórico forman en la provincia del Chaco una unión entre la gente y su tierra. Las artesanías son una parte importante de esta unión.

En la provincia, desde hace algunos años se desarrollan acciones destinadas a fortalecer las economías de los pueblos originarios. La comunidad qom se hizo eco de programas y proyectos disponibles para mejorar el proceso productivo de artesanías. Su desarrollo es notable y puede verse en el protagonismo que fueron ganando en programas relacionados al turismo comunitario y en su exposición a nivel nacional.

Un ejemplo exitoso es el de la ‘Ruta de la cultura qom –mujeres artesanas’, un territorio próximo a la ruta provincial 3, desde la ruta 90 al noroeste, zona de los municipios de Presidencia Roca, Pampa del Indio, Villa Río Bermejito y El Espinillo. que planifica acciones para generar ingresos económicos por producción y venta de artesanías, que fortalezca la organización comunitaria y preserve recursos naturales, que son la materia prima de las piezas.

Otro ejemplo encomiable es la Feria de artesanías de Quitilipi, donde se lleva adelante desde hace más de medio siglo, la Feria de Artesanía Chaqueña “René James Sotelo”, muestra de artesanías de las etnias originarias que se ganó un lugar preponderante entre los eventos nacionales e internacionales por su abnegado objetivo de promoción cultural de los pueblos indígenas. La feria consiste en la exposición y venta de alfarería, cestería, tejidos y demás acervos aborígenes.