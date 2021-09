Egresó de la UNNE el primer Profesor de Geografía de los pueblos Qom y Moqoit

Maximiliano Alfredo Fernández, hijo de padre Qom y madre Moqoit, es el séptimo egresado del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE y fue el primer becario de pueblos originarios de la UNNE en realizar intercambio internacional en otra universidad latinoamericana.

Actualmente su familia vive en Quitilipi- Chaco hace ya más de 15 años y en su relato, Maxi recordó lo mucho que le costó -cuando inició su tiempo académico en la universidad- alejarse del seno familiar y de su comunidad “fue muy fuerte realizar ese corte de cordón umbilical realmente”, enfatizó.

La elección del reciente egresado de la UNNE por la Carrera de Profesorado en Geografía de la Facultad de Humanidades, tiene que ver con una cuestión de afinidad con la geografía. “Comencé a indagar en mi historial primario y secundario para ver cuál era la disciplina en la que no tenía tantas dificultades y me di cuenta de que era bueno en geografía; fue así que me di cuenta que era lo que más me interesaba y definitivamente eso fue lo que inclinó la balanza hacia el profesorado”, rememoró.

Cuenta que la decisión de estudiar y formarse profesionalmente en la universidad tuvo que ver con que sus hermanos mayores ya lo hacían “estudiar en la UNNE entonces fue para mí algo viable y naturalizado dentro de mi familia”, recordó.

En ese contexto, explica Maxi que el tema de la formación profesional es algo por lo que se viene luchando hace mucho en su familia y su comunidad. “Intentamos promover la formación de nuestros pares indígenas no sólo en la universidad, sino también en el nivel terciario”, subraya el reciente egresado de la UNNE.

“El hecho de que nosotros -refiriéndose a él y sus hermanos- hayamos elegido formarnos en la universidad, tiene que ver con una decisión tomada por mis viejos. En mi casa somos 3 profesionales y los demás están estudiando todos en instancias finales de sus carreras”, cuenta.

Sostiene además que fueron siempre sus padres los que los alentaron a estudiar desde niños. “Mis viejos entienden que la formación profesional es fundamental para el bienestar económico y la mejora de la situación social que azota fundamentalmente a nuestras comunidades indígenas, que son las más vulnerables muchas veces.

La formación profesional es una herramienta de cambio a la hora de pensar en el crecimiento y el buen futuro para nuestras comunidades.

El tiempo de universidad

El ahora Profesor de Geografía de la UNNE, Maximiliano Fernández trajo a la charla las dificultades que tuvo que atravesar en su trayecto académico en la UNNE.

“La universidad me costó bastante -remarca en tono calmado- de hecho, terminé mi carrera dos años después de lo que dura el profesorado en sí” recordó.

“Sabemos que la universidad implica un gran esfuerzo, y que no todo tiene que ver tanto con lo individual, sino con el esfuerzo colectivo y comunitario para avanzar en los objetivos. Cuando menciono esto, quiero hacer referencia al apoyo no tanto económico, sino más bien emocional, que es lo que te mantiene de pie muchas veces y que es la familia, la comunidad y el Programa Pueblos Indígenas (PPI) de la UNNE sin dudas”.

Cuenta Maxi que al ingresar a la UNNE “tuve el privilegio de poder acceder al Programa Pueblos Indígenas, una de las herramientas que tiene la universidad pensada para ayudarnos a los estudiantes originarios a lograr nuestros objetivos académicos”.

En ese recorrido en retrospectiva, el egresado de la UNNE enalteció al PPI-UNNE ubicándolo en un sitial relevante dentro de su vida académica “es que el PPI es para mí también parte de mi comunidad… así lo entiendo; hay un esfuerzo muy grande y articulado de este Programa y la institución UNNE pensado para facilitarnos recursos a los jóvenes indígenas que nos sirvan para afrontar el enorme desafío de la formación en educación superior”, destacó.

“El PPI es, además, un espacio al que nosotros -los universitarios originarios- lo fuimos haciendo propio. Ahora pienso, haciendo un repaso en el tiempo, observo a quienes fueron mis primeros compañeros de universidad -que también forman parte de este programa- y veo todo lo logrado por todos y cada uno… ¡realmente me parece genial!”, sostiene orgulloso Maximiliano.

Futuro y proyección

Consultado sobre cuál sería su futuro laboral deseado, el Profesor en Geografía sostiene “trabajar en la universidad donde me formé, la UNNE, es un anhelo compartido con algunos otros compañeros estudiantes indígenas. Es un anhelo el verme en el futuro siendo parte de esta institución y de sus actores y por supuesto, el deseo siempre presente de poder enseñar en las comunidades indígenas. Sin dudas, la universidad es un espacio que creemos, puede llegar a ser mejor con nuestro aporte”, destacó convencido.

La universidad está dando grandes pasos para generar cambios vinculados a los estudiantes indígenas y el aporte que podemos brindar en esta institución en una sinergia constructiva.

Maximiliano trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Chaco, en el Proyecto de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas de esa provincia, basada en la Ley N° 26160 dictada por la Nación Argentina.

“Estoy trabajando en el área de Georeferenciamiento de este proyecto, junto con otros compañeros de Geografía y es un trabajo que realmente me súper interesa; sobre todo, porque está muy relacionado con estas nuevas capacidades y formación que adquirí en la Universidad en pos de las comunidades indígenas”.

También trabaja en forma colaborativa en el Centro Cultural Marechal, que tiene dependencia del Programa Pueblos Originarios de Chaco y particularmente con el Centro de Documentación Indígena. “Me gusta mucho desempeñarme y colaborar con esta institución porque allí trabajo con egresados del PPI-UNNE que conforman esta iniciativa y que también -en definitiva-, forman parte de mi familia”, rescató.

Primer becario del PPI-UNNE en realizar intercambio internacional

Recordamos que el ahora Profesor en Geografía Maximiliano Fernández, fue el primer estudiante indígena de la UNNE en realizar intercambio intercultural con otra universidad latinoamericana en 2020.

Su experiencia en la Universidad Veracruzana Intercultural de México duró un semestre “poder aprender de las otras culturas y afrontar desafíos compartidos con las distintas comunidades indígenas latinoamericanas fue realmente maravilloso para mí.

Lo fundamental de este tipo de experiencia es el cambio de perspectiva y el aprendizaje que adquirís para luego transferirlo a tu lugar”, rescató Maxi de esa experiencia internacional de intercambio con pares mexicanos.

En el final, el reciente graduado de la UNNE interpeló a sus pares indígenas instándolos a afrontar el desafío de la educación superior. “Los invito a apropiarse de las herramientas que otorga la universidad para el crecimiento personal, profesional y también el comunitario. Creo que la importancia de nuestra formación en la UNNE reside justamente en eso, en esforzarnos para ver en el futuro, en qué podemos colaborar con nuestras comunidades”, subrayó el profesor Fernández.