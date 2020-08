El canje de Marcone: un tema privado y entre los clubes

La posibilidad de que Iván Marcone dejara Boca para jugar en Independiente tomó fuerza y luego fue desinflándose, aunque todavía sigue abierta la puerta para que pueda concretarse ese pase.

Y, Christian Bragarnik, representante del jugador, aclaró la situación, en la que reconoció el llamado de Lucas Pusineri y la vieja voluntad del futbolista de vestir la camiseta del Rojo, club del que es hincha.

“Es cierto que Pusineri lo llamó para preguntarle por su situación, como pasa normalmente; pero, posterior a eso no pasó nada”, explicó Bragarnik en Mundo Ascenso.

Luego, aclaró: «Si pasó eso del canje fue privado entre los clubes, a mí no me llamaron de Independiente ni de Boca”.

Hasta ahora, el Xeneize rechazó la posibilidad de prestar a Marcone así como la posibilidad de cambiarlo mano a mano con algún jugador de Independiente (sonaron Silvio Romero, Cecilio Domínguez y Juan Sánchez Miño, tres que –en principio- no seguirían en el club).

Es que la dirigencia pretende recuperar parte de lo invertido a comienzos de 2019 (8 millones de dólares a Cruz Azul) y, además, la salida del volante central lo obligaría a buscar un refuerzo en ese puesto, donde quedaría con Jorman Campuzano y Sebastián Pérez para afrontar una competencia intensa.

«Algo debe haber, no soy necio, si se rumorea es porque algo hay», agregó Bragarnik, quien reconoció que Marcone “siempre trató de jugar en Independiente”, club del que es hincha, aunque en estas últimas semanas mantuvo su cabeza en Boca.

“Hubo cuatro mercados en los que estuvo a punto de ir y no se dio. A partir de que se frustró, me pidió que si hay algo concreto, lo veamos, porque no se quiere ilusionar”, finalizó Bragarnik.

“MUCHOS CLUBES HACEN LAS COSAS MAL”

Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán se mostró crítico con los dirigentes que ponen como excusas el parate para justificar el mal manejo de los clubes. El titular del Decano también se refirió a las expectativas respecto de la vuelta a los entrenamientos.

El diputado nacional por Tucumán dio su punto de vista sobre la situación económica de algunas instituciones, “La pandemia tapó a muchos clubes que hace tiempo vienen haciendo las cosas mal”, aseguró el máximo dirigente del equipo tucumano en diálogo con Radio La Red.

Leito también hizo referencia a la importancia del dinero recibido por los derechos televisivos, “Estamos pagando nuestros compromisos gracias a lo que nos ingresa de la televisión”, aseguró el directivo, quién en más de una oportunidad aseguró que «Atlético Tucumán es un club ordenado».

El presidente del Decano manifestó su postura sobre el retorno a las prácticas, “Sinceramente nos molestaría que los equipos que no jugamos Copa Libertadores regresemos después de los equipos que si la juegan”, disparó.

“En Tucumán podríamos estar entrenando; pero, tenemos que acatar las determinaciones que hace AFA”, cerró el dirigente.