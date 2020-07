El chaqueño Walter Benítez, en la mira de Scaloni y Deschamps

El chaqueño Walter Daniel Benítez, de 27 años y arquero de Olympique de Niza, Francia, participará de la próxima edición de la Europa Ligue debido a que su equipo se benefició por la reciente consagración de París Saint-Germain como campeón de la Copa de Francia.

Por ese logro de PSG y como Olympique ocupó la 5ª colocación, éste se vio beneficiado para ocupar la última plaza para la segunda competencia de interés a nivel europeo.

Recordemos que Benítez, oriundo de San Martín, se inició en Sport. Zapallar. Luego, con 15 años recaló en Quilmes y continuó su formación de la mano del exguardametas Marcelo Pontiroli.

Notando su desempeño el técnico Ricardo Caruso Lombardi lo promocionó a 1ª división. Fue suplente frente al equipo del cual es simpatizante: San Lorenzo; pero, en el Torneo Final 2014 recién ocupó la titularidad ante Vélez.

Su actuación despertó el interés de Boca e Independiente por contratarlo, sobre todo, tras participar con la Selección argentina sub 20 del Sudamericano 2013.

Sin embargo, con 23 años emigró al Viejo Continente y en 2016 se vinculó a Niza. Y, en 2017 se convirtió en arquero titular, manteniendo su valla invicta durante 10 fechas y siendo considerado por la prensa uno de los mejores en su puesto.

SU OBJETIVO: LA SELECCIÓN

Benítez aseguró que su objetivo es “atajar en la Selección argentina mayor” pese a los rumores que indican que Francia, campeón del mundo y dirigida por Didier Deschamps, “quería que se nacionalice para contar con él en sus filas”, según publicó el diario deportivo L’Equipe.

“Hasta hoy no tengo el pasaporte francés, todavía falta un tiempo para tramitarlo; pero, obviamente que quiero jugar con mi país. Mi objetivo es atajar en la Selección argentina”, manifestó.

Seguidamente, se le comentó acerca que Lionel Scaloni y su grupo de trabajo lo estaban siguiendo. Y, contestó: “No tuve comunicación con nadie. Yo también escuché que estaba en la lista de arqueros. Pero, nada más que eso”.

¿Y, de Francia?. “La prensa me preguntó por si se daba esa oportunidad y dije que en el momento en que tuviera el pasaporte veré. Hoy, en día no puedo decir nada. A mí me encantaría jugar un Mundial, una Copa América o una Eurocopa”.

UN DESEO: JUGAR EN SAN LORENZO

Walter Benítez explicó que en su familia la mayoría es simpatizantes de Racing; pero, él se hizo fanático de San Lorenzo.

«Mi abuela era hincha y uno de mis hermanos mayores, David. Me hice hincha por ellos y seguía al equipo por la TV»,

También, admitió un deseo que quiere cumplir: «En algún momento sería lindo poder jugar en el club del cual soy simpatizante».

«Nunca pude ir a la cancha como hincha. Sí se dio la casualidad que la primera vez que fui al banco con Quilmes fue contra San Lorenzo. Ojalá, pueda atajar en la cancha en Boedo y si se llega a dar sería espectacular…».