El ciclo Cine Timbó homenajea al Videoclub Lumiere

Este jueves 8 de julio a las 20, habrá una nueva noche de Cine Timbó en el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco. Este mes, el ciclo curado y presentado por la cineasta Alejandra Muñoz, ofrece un Homenaje al Videoclub Lumiere. Se proyectarán los cortometrajes: Hotel Chevalier (Wes Anderson, 2007), To Die by Your Side (Simon Cahn & Spike Jonze, 2011) y I’m Here (Spike Jonze, 2010) y habrá también préstamos de películas. La actividad es gratuita con cupos limitados, en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Se podrá dejar una contribución voluntaria.

La propuesta integra el programa Patrimonio Activo con que el Instituto de Cultura pone en valor el patrimonio cultural y natural de la provincia, y la programación de sus centros culturales, museos y elencos estables.

Cine Timbó es un ciclo que comparte films de distintas épocas y nacionalidades, priorizando relatos y estéticas no hegemónicas, en la casa cecualera. Inició en febrero con la temática No-Ciudad; siguió con Marzo Feminista, abril de Otras Infancias y mayo de Monstruos y criaturas. Este mes, el ciclo vuelve con una nueva propuesta: “revisitar el espacio mágico del Viedoclub, que en los 80 y 90 fue nuestra segunda casa” expresó Alejandra Muñoz cineasta, docente y curadora del ciclo.

“Como saben quienes vivieron la experiencia, ir al videoclub era ocasión de revisar catálogos, espiar estantes de novedades y clásicos y, sobre todo, colgarse hablando con quienes atendían, comentar y pedir recomendaciones. Estas personas fueron las responsables de nuestra formación audiovisual, conocían nuestros gustos e incluso nos reservaban películas especiales. Confiábamos en elles ciegamente, esperábamos el momento de la devolución de los VHS o DVD para cambiar impresiones y charlar sobre las películas.”

Lumiere y un videoclub cecualero

En homenaje al videoclub Lumiére, el más longevo e importante de la provincia, que recientemente realizó una importante donación de películas al Cecual, se ofrecerán funciones de cortometrajes y al finalizar, se habilitará una mesa con películas en DVD y en formato digital que oficiarán de videoclub, donde se exhibirán películas que pueden ser retiradas en préstamo durante una semana. Los préstamos de DVD y digital (para ello deben traer sus dispositivos como Pen drives o discos externos) son gratuitos.

La selección de películas y las recomendaciones en vivo estarán a cargo de la coordinadora de Cine Timbó, la cineasta y docente Alejandra Muñoz.

Debido a las bajas temperaturas, las funciones de los cortometrajes serán realizadas en el Teatrín del Cecual, con un cupo de 20 personas. Los préstamos de películas y las recomendaciones se realizan de 20 a 21 hs, o hasta agotar las copias disponibles

Como siempre, las funciones y los préstamos son gratuitos, sin reserva previa y con riguroso cumplimiento de los protocolos sanitarios.