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El ciclo lectivo arrancó con fuerte reclamo docente

La protesta salarial docente se sintió en las escuelas chaqueñas y el mismo gobernador tuvo que salir a esbozar una respuesta.

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En un lunes marcado por el paro general docente y reclamos activos en las escuelas chaqueñas, el gobernador Lenadro Zdero se justificó en el acto oficial de inicio del ciclo lectivo primario 2026, en la EEP Nº 132 de Isla del Cerrito: «Todos tienen derecho a plantear diferencias, pero cuando uno asume la responsabilidad de gobernar lo tiene que hacer diciendo la verdad, aunque duela».

“Un 3% no alcanza”, se leían en los carteles de reclamo docente, donde no hubo diferencias de opiniones entre escuelas públicas o privadas.

El gobernador detalló que en los primeros meses de gestión se pagaron aumentos importantes vinculados a la cláusula. «La primera cláusula me tocó pagar 53%, la segunda 51%. En los primeros seis meses había que aumentar el 100% y lo hicimos a pesar de las dificultades» , afirmó. “Cuando se tengan los recursos, vamos a estar para acompañar. Porque queremos docentes mejores pagos», afirmó, reconociendo las crisis financiera nacional y provincial.

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