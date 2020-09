El Club Atlético Sarmiento celebra sus 110 años de vida institucional

Fundado un 24 de septiembre de 1910 con el nombre de Centro Juvenil “Alborada”, cambiado luego por Centro Cultural y Deportivo Sarmiento y, finalmente, optar por Club Atlético Sarmiento, la entidad con sede en Juan Domingo Perón 1.515 celebra hoy sus 110 años de vida.

El haber sido fundado en esa fecha y sin el antecedente de ninguna otra institución fundada con anterioridad en el territorio chaqueño, lo convirtió en acreedor del título del Decano del fútbol y se tomó como referencia su fecha fundacional para la creación del Día del Deporte Chaqueño por parte de la Unión de Periodistas Deportivos del Chaco y promulgada mediante la Ley Provincial 1.238/01.1​

UN BREVE HISTORIAL

La historia de Sarmiento inició en 1910, cuando un grupo de alumnos y profesores de la Escuela Normal Sarmiento (institución escolar ubicada en ese entonces en la intersección de las calles Córdoba y López y Planes), decidieron crear un centro deportivo.

El 24 de septiembre se constituyó el acta fundacional del Centro Juvenil Alborada, el cual propició la llegada no sólo del fútbol, sino también de distintas disciplinas.

Sin embargo, el término Alborada revistió un carácter provisorio para el cual fue elegido como primer presidente, el propio director por aquel entonces de la Escuela Normal Sarmiento, el dr. Justo Peregrino Farías.

Por ende, dicha situación propició el llamado a una nueva asamblea el 9 de abril de 1911, a través de la cual se fijó el nombre para la institución: Ctro. Dtivo. y Ctral. Sarmiento y se resolvió mantener al frente al dr. Farías, quien dejó su cargo a los pocos meses al prof. Alejandro Portela, quien luego fue sucedido por el dr. Antonio Taboada. Bajo la presidencia de Taboada, el 1 de septiembre de 1911 se crearon las primeras subcomisiones y se designaron a los primeros socios honorarios, entre estos el entonces gobernador Anacarsis Lanús.

Con el correr de los años, Sarmiento participó en competencias futbolísticas de la región. En contrapartida, las apariciones de Tiro Federal Gral. Manuel Obligado o el Club Social Resistencia, hacia fines de 1912, comenzaron a hacer mermar su presencia en eventos sociales de la ciudad. Y, así el escenario deportivo fue convirtiéndose en el fuerte de esta institución.

Lamentablemente, las páginas negras tampoco estuvieron ajenas a su historia ya que tras una crisis deportiva en 1913, un grupo de jugadores renunció al club buscando nuevos horizontes. De esta forma, el 27 de julio de ese año fundaron el Club Atlético Chaco For Ever, creando así una nueva institución dentro del ámbito provincial. La presencia de For Ever, comenzando a gestarse la primera rivalidad de importancia en la provincia, luego consolidada como el clásico chaqueño.

Si bien, en ese entonces la Liga Chaqueña no estaba constituida, los enfrentamientos futbolísticos eran el principal atractivo, aunque mermados entre 1914 y 1918 por la 1ª Guerra Mundial.

En 1917, se produjo otro desprendimiento interno en Sarmiento, que dio origen a un equipo que llevó el nombre de «Estudiantes de la Escuela Normal». Éste hizo su presentación el 11 de junio de ese año y derrotó a For Ever, por 2-1. Formado de las bases del Centro Sarmiento, fue el origen de otra institución que tras constituirse en asamblea y concretar el 12 de junio de 1918 la fundación del Club Atlético Rcia. Central.

Tras haberse superado el período de guerra, las actividades volvieron a tomar su cauce normal. Sin embargo, desde el Centro Sarmiento comenzó a verse la alternativa de promover una reforma en sus estatutos. De esta manera y bajo la presidencia de Gustavo Lagerheim, en 1918 el proyecto es elevado al Gobierno del Chaco, que además de la reforma estatutaria, aprobó -entre otras cosas- un nuevo cambio en la denominación del club, para pasar a ser denominado como Club Atlético Sarmiento.