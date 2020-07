El COI confirmó que el fútbol en Tokio 2021 será sub 24

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó ayer que el fútbol será sub 24, en vez de sub 23, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que no pudieron efectuarse este año por la pandemia y se celebrarán en 2021.

La decisión del COI tiene como objetivo que puedan participar los futbolistas que consiguieron o estaban compitiendo por la plaza olímpica.

De esta manera, los futbolistas que podían ser elegidos en julio de 2020, momento en el que iban a comenzar los Juegos antes de la prórroga por el Covid-19, lo seguirán siendo también en julio de 2021.

Además, desde el ente organizador dieron a conocer que se mantendrá la posibilidad de convocar a tres jugadores sin límite de edad.

Esta nueva disposición le permitirá a Lautaro Martínez, con grandes chances de ser convocado, no ocupar un lugar entre los futbolistas sin límite de edad ya que cumplirá 24 años el 22 de agosto de 2021 y los Juegos comenzarán el 23 de julio.

El máximo organismo del olimpismo mundial también aprobó los nuevos sistemas clasificatorios del resto de las disciplinas con «ajustes importantes» en atletismo, ciclismo, halterofilia, baloncesto y judo.

El plazo de clasificación para los próximos Juegos de Tokio concluirá el 29 de junio de 2021 y el de inscripción el 5 de julio, según dio a conocer el COI.

REGRESA EL FÚTBOL EN PARAGUAY

La Primera División de Paraguay se reanudará hoy con dos partidos en Luque, por la 9ª fecha, tras la cuarentena por la pandemia.

General Díaz, con Pablo Gaitán, recibirá a las 17 a San Lorenzo, con Santiago Vera y Alejandro Toledo. A las 19.30, Sport. Luqueño, con Dante Campisi y Walter Ortiz, irá ante Olimpia, dirigido por Daniel Garnero y que cuenta con Nicolás Domingo.

Mañana, jugarán Guairena-Guaraní y Sol de América-12 de Octubre. El domingo cerrarán Cerro Porteño-Libertad y River Plate-Nacional.

Las posiciones actuales son las siguientes: Libertad, 19 puntos; Olimpia, 15; Nacional y Guaraní, 14; Guairena, 13; Cerro Porteño, 12; River y Sol de América, 10; San Lorenzo, 7; 12 de Octubre, 6; Sport. Luqueño, 5; Gral. Díaz, 4.