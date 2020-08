El colombiano Jorge Carrascal, otro lesionado más en River

El volante colombiano de River Plate, Jorge Carrascal, sufrió ayer en el primer turno del entrenamiento una sobrecarga en el aductor izquierdo y pasará a moverse de manera diferenciada con Benjamín Rolheisser y el chileno Paulo Díaz.

Carrascal estuvo realizando las tareas físicas y técnicas con el grupo habitual en una de las canchas del predio de Ezeiza y sintió una molestia en el aductor de la pierna izquierda que lo obligó a dejar el entrenamiento.

Días atrás, la primera baja fue la del chileno Díaz, que sufrió una distensión muscular en el gemelo derecho, mientras que el juvenil Rolheisser se mueve diferenciado porque está en la etapa final de la recuperación por una operación de rodilla.

Luego de una decena de jornadas de trabajo en el River Camp y tras cinco meses de parate, desde el cuerpo técnico evalúan como probables este tipo de lesiones que a medida que sumen entrenamientos de puesta a punto van a ser menores.

El plantel «millonario» se movió nuevamente en dos turnos separados en tres espacios diferentes de las canchas y con los cuatro arqueros separados por grupos y haciendo tareas especiales del puesto.

Por último, el volante juvenil Santiago Sosa renovó por un año y medio más el contrato que se le vencía en junio de 2021, con una nueva cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

SEMANA COMPLICADA DE FABRICIO BUSTOS

El defensor de Independiente, Fabricio Bustos, reconoció que pasó una semana «dura» y «complicada» luego de que se difundiera que había dado positivo en el testeo de coronavirus porque se sintió señalado como «el que trajo el virus».

«Pasé una semana complicada porque la gente, en vez de apoyar, te señala de que sos el que trajo el virus. Fue una semana dura porque se

hablaron muchas pelotudeces”, relató el joven futbolista, de 24 años.

Bustos había dado positivo de COVID-19 en los testeos generales que realizó el club el pasado sábado; pero, luego dio negativo en otras dos pruebas.

Sin embargo, el cuerpo médico de Independiente decidió mantenerlo aislado y el jugador se sumó al plantel una semana y media después del regreso a los entrenamientos, tras casi cinco meses de receso por la pandemia.

«Lo que más me preocupó fue que contagie a mi familia y ahí en el pueblo ellos tuvieron contacto con otros amigos. Me sentí señalado y no está bueno”, reiteró.

Por otro lado, Bustos apostó a quedarse en Independiente en este mercado de pases pero aclaró: “Uno sueña con jugar en Europa y trabaja para llegar a los más alto. Hoy mi presente es Independiente y voy a dar lo mejor de mí”.

SAN LORENZO: SE SUMÓ EL DI SANTO

San Lorenzo sumó hoy una buena noticia tras la mala del miércoles, día en que le diagnosticaron coronavirus a Jonathan Herrera, una de las caras nuevas del plantel de Mariano Soso. El otro punta que se sumó en este receso, Franco Di Santo, entrenará hoy por primera vez con el plantel.

El delantero, que viene de jugar en Atlético Minerio de Brasil, cumplió la cuarentena de 14 días desde su regreso al país y dio negativo en test de COVID-19.

Di Santo, de 31 años, llegó al Ciclón en condición de libre, tendrá su primera experiencia profesional en Argentina y firmó un vínculo por tres temporadas.