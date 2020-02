El comedor “Madre Teresa de Calcuta” necesita carne y verduras

Marilyn Argañaraz, encargada del comedor “Madre Teresa de Calcuta” pide colaboración para continuar con el proyecto. Se solicitan alimentos no perecederos, verduras y carne. También, se necesitan chapas, tirantes y cemento para terminar con la construcción de un salón.

El comedor “Madre Teresa de Calcuta”, ubicado en la calle Nicolás Rojas Acosta, lote N° 296, en Barranqueras, abrió en mayo de 2018. Originalmente preparaba el almuerzo y la merienda. elDIARIO de la Región dialogó con Argañaráz, quien detalló que en principio se podía costear el funcionamiento del comedor cuatro veces por semana. Ahora, sólo cuando recibe donaciones.

“Hay gente que colabora con nosotros y estamos muy agradecidos por ello. La cuestión es que se sumaron muchas personas y no damos abasto. No tengo mercadería para el almuerzo y con todo el dolor de mi corazón, tengo que suspender. Con suerte lo hacemos dos veces por semana”, lamentó. Además, destacó que cada vez asisten más personas. “Antes venían solamente los niños. Ahora, asisten acompañados de sus padres y abuelos”, describió.

Cabe mencionar que el merendero no recibe ningún tipo de asistencia por parte de la Municipalidad de Barranqueras o el Gobierno, a pesar de los constantes trámites que Argañaráz ha realizado. “Lamentablemente, me dijeron que para percibir algún tipo de beneficio tengo que poseer personería jurídica. Para que las autoridades tomen en cuenta el comedor como una fundación, es necesario que 10 personas presten servicio en el lugar. A mí me ayudan mujeres voluntarias, vienen cuando pueden, lo cual les agradezco un montón, pero no puedo pedirles que estén siempre”, precisó la encargada. Sumado a esto, validar una asociación requiere un gasto considerable.

A pesar de su iniciativa, Argañaráz señaló que los comedores no deberían existir. “Si bien nos llena el alma ayudar, lo ideal sería que cada familia pueda comer reunida en su casa”, concluyó.

Quienes estén interesados en donar al comedor, pueden comunicarse a merendero “Madre Teresa de Calcuta” en Facebook o al (362) 481 8547.