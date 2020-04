El concejal Billia de Margarita Belén desmintió haber incumplido la cuarentena

El concejal de la Municipalidad de Margarita Belén, Víctor Luis Billia (Bloque UCR ) realizó, a través de un comunicado de prensa, un “descargo público ante la grave acusación hecha ante los Medios de Comunicación por intendente Javier Martínez, junto a la presidente del Concejo Vilma Aguirre y la concejal Gladys Abatte, quienes lo acusaron de que se ausentó de la localidad violando la cuarentena.

La acusación se debió a que Billia se ausentó a un citación para una conferencia de prensa.

“La invitación que hicieron para la conferencia de prensa sobre el COVID-19 fue de manera inapropiada, por WhatsApp, en la que Vilma Aguirre, presidente del Concejo, me comunica a las 8.49 que el intendente la notificó que solicitaba de la presencia de los integrantes del Concejo Deliberante a las 9 para hablar antes los Medios de Comunicación locales. Para el mismo horario fue citada la prensa local, pero ante la informalidad (10 minutos antes) con la que fui invitado a participar no pude asistir a de la Conferencia”.

“Hago este descargo ante la comunidad de Margarita Belén porque en ningún momento he producido un quebrantamiento al cumplimiento de la cuarentena, ni mucho menos me encontraba en otra provincia como me imputó el intendente y los concejales. Muchos saben, pero parece que nuestro líder comunal no, que particularmente además de mi labor como Concejal en el municipio, me ocupo de mi actividad privada que es la agropecuaria, producción que se encuentra exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio según artículo 6 inciso 13 del D.N.U. N° 297/2020. Además aclaro que mi campo familiar se encuentra en la jurisdicción de Puerto Eva Perón, Provincia del Chaco, donde ese día estuve trabajando con la debida y legal declaración jurada certificada por la Policía de la Provincia del Chaco para poder circular tal como lo ordenan las normativas nacionales en esta pandemia”.

Quiero creer que lo sucedido se debe a un mal entendido, por lo que esperaré las disculpas correspondientes por los mismos medios que realizo la acusación y daré por terminado este inconveniente”, concluye manifestando el concejal Billia.

El concejal de la Municipalidad de Margarita Belén, Víctor Luis Billia.