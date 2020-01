El Concejo de Resistencia aprobó el aumento de boleto de pasajeros

En sesión extraordinaria, la Legislatura municipal aprobó ayer el aumento del boleto en las líneas urbanas. Ahora, el pasaje costará desde febrero 25,90. Mientras tanto, el subsecretario de Transporte de la Provincia gestiona subsidios ante la Nación. Por su parte, la CETACh suspendió las medidas de fuerza a pedido del gobernador.

Ayer por la tarde, el Concejo de Resistencia aprobó en sesión extraordinaria el aumento del costo del boleto de transporte público, siguiendo lo acordado por Gobierno provincial. Así, a partir del 15 de febrero tanto el servicio urbano como el interurbano será de $25,90 como tarifa general.

La medida se dio tras pedido del intendente, Gustavo Martínez, quien presentó un pedido para tratar de manera extraordinaria la equiparación del boleto.

La solicitud de suba de la tarifa fue apoyada por seis votos a favor, tres en contra, la abstención del concejal Dino Ortiz y la ausencia de Fabricio Bolatti.

CHACO PIDE UN

SUBSIDIO DIFERENCIADO

César Frugoni, subsecretario de Transporte de Chaco, comentó ayer en contacto con Radio Provincia que se reunió ayer con autoridades nacionales para avanzar en las gestiones para subsidios diferenciales para Chaco, “ya que el valor del boleto no es el mismo que en otras provincias, que tienen un boleto de 30 o 35 pesos”.

El funcionario provincial sostuvo que la reunión apuntó a “descomprimir la situación planteada entre subsidio o tarifa unificada”, lo que para nosotros es casi inviable.

La simetría que se pretende con el Área Metropolitana de Buenos Aires no es equitativa. “Chaco y otras jurisdicciones tienen un boleto muy bajo, por lo cual no había opción (al aumento). El subsidio que va a empezar a dar la Nación es igual para todo en cantidad de empleados y el costo de gasoil, no es equitativo con provincias que ya tienen tarifa a 30 o 35 pesos”, dijo. “Es lógico que los números no le cierren a nadie”, aclaró,

En definitiva, afirmó que antes de comenzar a recibir los nuevos subsidios la idea es equiparar tarifas con otros distritos.

Si bien el funcionario no quiso dar mayores detalles, las partes involucradas: gobierno, empresas y trabajadores esperan obtener mayores ingresos para garantizar el servicio.

PERIODO DE TREGUA

Daniel Riquelme, integrante de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Chaco (CETACh), dio detalles de la comunicación con el gobernador, Jorge Capitanich, que evitó que el servicio de transporte público sea normal en el horario nocturno.

Riquelme explicó que la medida responde al incumplimiento de un acta de compromiso que se firmó en los últimos tiempos, pero “el mandatario explicó la situación por la que atraviesa la provincia”.

No obstante, advirtió que están expectantes con los resultados del encuentro de Frugoni con la Nación. “Planteamos que los aumentos del año pasado responden a estudios de costos de octubre de 2019. Ahora, estamos esperando que el aumento de febrero a una tarifa unificada como quiere el Gobierno nacional”, detalló Riquelme a radio Provincia.