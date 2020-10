El conflicto docente no cesa: nueva semana de paro

El sindicato docente continúa con la desconexión total de las actividades previstas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo chaqueño dada a la falta de respuestas de parte del Gobierno al pago de la cláusula gatillo, la cual se había acordado se abone “de manera retroactiva al 1 de abril, del 7,8 %; al 1 de julio, del 5,8% más; a partir del 1 de octubre, del 7,4% más.

Los educadores sostienen que este incumplimiento de parte del Ejecutivo rebajó drásticamente el poder adquisitivo de los salarios, ante una inflación del 21%, según remarcaron en un comunicado.

“Las organizaciones del espacio del Frente ratifican la permanente denuncia realizada y de manera pública respecto del ahorro brutal que ha generado el Gobierno a través de la cartera educativa en todo lo que va del año, con la no realización de las designaciones de suplentes e interinos, a costa de la fuente de trabajo y del salario de los docentes, como del derecho social a la educación, agravando aún el panorama con el dictado del decreto Nº 818/20, estableciendo la cobertura de suplencias superiores a diez días hábiles; el no dictado de resoluciones de afectación de cargos y horas para los quintos años de la escuela secundaria para los nuevos espacios, lo que redunda en el no cobro de haberes de los docentes involucrados en los mismos; por citar algunas de las tantas cuestiones con las que el Gobierno desde la cartera educativa ha generado ahorros millonarios.

“A lo que debe sumarse a la fecha aún lo no pagado de la cláusula gatillo comprometida por el propio Gobierno a los docentes a lo largo de 2020. Y como si poco fuera, con la convocatoria del Gobierno a audiencias públicas para establecer incrementos de tarifas de los servicios de luz y de agua, oprimiendo un poco más a los empobrecidos asalariados y particularmente a los trabajadores de la educación en no menos de un 90% por debajo de la línea de pobreza, tristemente ubicados por la política salarial definida por el Gobierno, poniendo de manifiesto claramente cuál es el lugar que ocupa la educación del pueblo en las prioridades”, enfatizaron.