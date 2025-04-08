DestacadasEl PaísÚltimas noticias

El Congreso creará una comisión para investigar la estafa $LiBRA

El peronismo, la Coalición Cívica y sectores del provincialismo y el radicalismo acordaron convocar a Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona y Guillermo Francos.

A pesar de que el Gobierno intentó desactivar la sesión convocada por la oposición a partir del anuncio anticipado de que Guillermo Francos concurría al Congreso, la oposición alcanzó el quorum para avanzar en Diputados en la investigación de la estafa $LIBRA y dilucidar el rol que ocuparon Javier Milei y Karina Milei. En la votación del proyecto, consiguió la aprobación con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones.

En la redacción final, se determinó que la comisión se dedicará a «investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en damnificados con pérdidas millonarias por parte de los actores locales y extranjeros». Los bloques deberán enviar sus propuestas para integrar el espacio hasta el viernes 11 de abril del 2025, y la presidencia de la Cámara de Diputados tiene tiempo hasta el martes 15 de abril para confirmar la conformación de la comisión investigadora. Minutos después, se aprobó también el requerimiento al Ejecutivo para que emita un informe respondiendo las preguntas de los miembros del Congreso.

Posteriormente, se aprobó (con 131 votos a favor y 96 en contra) convocar al recinto al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La interpelación fue fechada el martes 22 de abril a las 14 horas. Si bien el interés de un grupo de bloques opositores estaba puesta en citar a Karina Milei, finalmente existió consenso en ampliar las indagaciones a otros tres funcionarios del Ejecutivo, dado que Francos ya tenía previsto argumentar sobre el caso.

 

Fuente: Ámbito Financiero

