El Consejo Federal Agropecuario se reunirá el martes en Resistencia

El Gobierno del Chaco, nuevamente será anfitrión de un encuentro regional de funcionarios del sector productivo de las provincias del litoral y el Gobierno Nacional, donde se abordará un amplio temario vinculado a la agroindustria.

Esta reunión Interprovincial del Litoral del Consejo Federal Agropecuario (CFA), que convocará a autoridades nacionales y ministros del sector productivo de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, se realizará el próximo martes 24 de junio y abordará distintos temas del sector productivo.

La agenda del encuentro incluye los siguientes temas:

1) Sanidad Animal

Complejo de Tristeza Bovina (CTB): garrapatas

Cronograma de vacunación: Aftosa

2) Sanidad Vegetal

Mosca de los frutos

Picudo algodonero

Picudo rojo

3) Ganadería

Trazabilidad

Búfalos

Pasturas megatérmicas

4) Agricultura

Fertilización

Foresto industria

Herbicidas hormonales

5) Economías Regionales

Algodón, arroz, yerba mate, té, cítricos, tabaco, producción orgánica

El Consejo Federal Agropecuario

Es un espacio institucional de reunión entre ministros, creado por Ley, donde las máximas autoridades nacionales y provinciales del sector agroindustrial atienden en trabajo conjunto, todas aquellas cuestiones relativas al sector agroindustrial que por su impacto en las economías regionales o provinciales requieran una mirada federal, transversal, amplia y colaborativa. Es también un organismo de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo Nacional.

El Consejo está presidido por el Secretario de Bioeconomía de la Nación y está integrado por los titulares de los Ministerios o Secretarías de Estado competentes en materia agropecuaria, agroindustrial y pesquera de las provincias.

Entre sus objetivos se destaca el proponer un diálogo entre autoridades nacionales y provinciales, identificar y priorizar problemáticas del sector productivo, prevé apoyo y cooperación técnica en actividades específicas y permite estar más cerca del pequeño productor.