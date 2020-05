El consultorio de febriles del Perrando atiende las 24 horas

En el espacio “Los especialistas responden” de las redes sociales del Ministerio de Salud de Chaco, Silvana Fernández Lugo, del Servicio de Infectología del hospital «Julio C. Perrando», se refirió al consultorio de febriles que atiende las 24 horas para consultas de casos sospechosos de coronavirus. El servicio trabaja de forma complementaria con la línea de consultas 0800-444-0829.

El consultorio de febriles es un dispositivo nuevo del Perrando que atiende de lunes a lunes, por avenida Nicolás Rojas Acosta 245. En caso de sospecha de contraer coronavirus, la consultoría puede hacerse a través de la mencionada línea 0800 o en el consultorio. “Si considero que no es suficiente con una consulta al 0800 y que por mis síntomas no puedo esperar, puedo acudir al consultorio de febriles, donde me evaluarán y me harán el hisopado si así corresponde, la precaución que hay que tener para la asistencia a este servicio, como a cualquier centro de salud, es usar el barbijo, que es obligatorio para la circulación”, recordó.

Acerca de aquellos familiares de pacientes internados con la COVID-19 en el Perrando, la profesional alertó sobre la importancia de que no asistan al hospital, principalmente si su familiar está internado en la unidad de sospechosos confirmados de coronavirus. “Si tengo un familiar con coronavirus, debo estar aislado, ya que soy un contacto estrecho. Tanto para cuidarme como para cuidar a los demás debo quedarme en casa”, aclaró y agregó que “la comunicación con la familia será a través de un teléfono desde el médico que está atendiendo al paciente. Está muy restringida la circulación en el hospital, al igual que las visitas”.

Fernández Lugo remarcó la importancia de ser responsables en este marco de pandemia por coronavirus. “Hay que pensar como ciudadanos que si nos cuidamos, estamos cuidando al equipo de salud, y por eso hay que minimizar toda circulación, el distanciamiento físico y el lavado de manos son medidas que todos debemos cumplir”, recordó. Para quienes no vivan cerca del hospital ni en el Gran Resistencia, indicó que “todos los centros de salud de la provincia están atendiendo las emergencias”.

En cuanto al Servicio de Infectología, para cualquier tipo de consultas o pedido de turnos deben comunicarse al teléfono (362) 415 5510, ya que, como en todas las áreas del Perrando, la atención se realiza con turnos programados.

CUIDADOS PARA IR AL CAJERO AUTOMÁTICO

Fernández Lugo brindó recomendaciones a la ciudadanía en caso de concurrir al servicio de cajeros automáticos de los bancos. “Se trata de una zona de mucha circulación de gente y por eso hay que tomar recaudos, si van a un cajero automático, lleven su alcohol en gel, o tengan algún spray a mano para higienizarse, o bien al llegar a casa no olviden de lavarse las manos, porque pasa muchísima cantidad de personas por los cajeros automáticos y hay que tomar ciertos cuidados”, insistió.