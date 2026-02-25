El consumo masivo cayó un 0,8% interanual con «Recreación y cultura» a la cabeza

El peor retroceso se verificó en el segmento «Recreación y cultura», con una pérdida del 3,7% interanual, en medio de las vacaciones de verano, cuando la población más se vuelca hacia estos rubros.

El consumo de los hogares argentinos registró en enero de 2026 una baja del 0,8% en la comparación con el mismo mes de 2025, aunque registró una leve alza del 0,7% en relación con diciembre de 2025, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Con este resultado, este indicador marcó su tercer mes consecutivo con variaciones interanuales negativas, tras un primer semestre de 2025 que se caracterizó por mostrar cifras positivas.

El IC se construye con un relevamiento mensual de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias sobre el universo de comercios adheridos a la CAC. En ese sentido, aporta una mirada alternativa sobre la actividad económica nacional.

El comportamiento del consumo durante el primer mes del año fue dispar según el rubro analizado. El segmento “Vivienda, alquileres y servicios públicos” fue el sector de mejor desempeño con un crecimiento del 7,1% interanual, con lo que aportó 1,2 puntos porcentuales positivos al índice general.

El rubro “Indumentaria y calzado” registró una caída del 0,8% respecto a enero de 2025. El segmento “Transporte y vehículos” mostró un estancamiento con una leve baja del 0,1%, vinculada a la detención en el patentamiento de automóviles y motocicletas. El rubro “Recreación y cultura” registró un fuerte retroceso del 3,7% interanual, contrayéndose por segundo mes consecutivo justo en el mes central de las vacaciones estivales. El “Resto de rubros” experimentó una caída conjunta del 2,9%, situándose en niveles similares a los de enero de 2020, previo a la pandemia.

En tanto, los bienes de consumo masivo (FMCG o fast-moving consumer goods, es decir, los bienes de alta rotación y vida útil muy corta, como alimentos) perdieron un 0,3% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. En la serie desestacionalizada, la baja fue de 1,2% en la comparación contra noviembre.

El dato expone que la demanda de los productos de rotación rápida también cayó en un contexto en el que la evolución de los ingresos reales de la población sigue por debajo de la inflación, acumulando una baja desde enero de 2025 de entre el 5% y el 10% según el segmento de trabajadores que se analice.

En ese sentido, el reporte de la CAC apunta que el motor del crédito, que impulsó parte del consumo durante el primer semestre de 2025, alcanzó sus límites por la volatilidad de las tasas de interés y el endeudamiento de las familias.

El estancamiento alcanzó al uso de las tarjetas de crédito y los préstamos personales, así como a los créditos destinados a la compra de electrodomésticos. Incluso, el mercado inmobiliario también registró un freno en su dinámica de crecimiento con una caída de la cantidad de escrituras firmadas en enero de 2026.

Fuente: Tiempo Argentino