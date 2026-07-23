El consumo masivo volvió a caer en junio

El consumo masivo en Argentina continúa en terreno negativo, habiendo registrado en junio una caída del 2,7% interanual y del 2,4% mensual, acumulando un retroceso del 2,9% en el primer semestre de 2026, según reveló un informe de la consultora Scentia.

El reporte reflejó que la caída de las ventas en las cadenas de supermercados alcanzó el 2,6% en el sexto mes del año frente al mismo mes de 2025 y registró una merma del 0,9% respecto a mayo. En el caso de los autoservicios, el descenso en junio llegó al 1,6% interanual y al 1,9% mensual.

La mayor baja de junio se exhibió en los kioscos y almacenes de barrio al presentar un retroceso del 4,6% interanual y del 4,4% mensual. También tuvieron un declive marcado, las ventas en mayoristas, que cayeron un 3,3% interanual y un 4,2% mensual.

El contraste se dio en las ventas mediante e-commerce que tuvieron un alza del 41,4% interanual en junio y un leve avance del 0,5% frente a mayo, continuando la tendencia positiva que vienen registrando en los últimos meses.

El relevamiento también analiza la actividad comercial en las farmacias, donde las ventas se mantuvieron estables en junio respecto al mismo mes del año pasado pero avanzaron un 3,6% en relación al mes previo.

En los sectores analizados la caída el mes pasado fue generalizada. El mayor retroceso se dio en Desayuno y merienda (-7,7%), seguido de Limpieza de ropa y hogar (-6,2%), y de Perecederos (-5,7%). Por detrás aparecen las bajas en Impulsivos (-5,3%), Higiene y cosmética (-3,7%) y Alimentación (-0,5%).

El único rubro que logró escapar al declive y pudo crecer en junio fue el de las bebidas. Por un lado, las ventas de bebidas con alcohol subieron 9,4% interanual el mes pasado y por otro, el consumo de bebidas sin alcohol avanzó 3,5%.

Asimismo, en la comparación semestral, el consumo masivo acumula un descenso del 4,6% en supermercados, del 3,8% en mayoristas, del 3,2% en autoservicios, del 2,3% en kioscos y comercios tradicionales y del 0,3% en farmacias. La contracara nuevamente la marca el comercio electrónico, donde las ventas avanzan 34,8% en lo que va del año.

De esta manera, el relevamiento de Scentia evidencia que los argentinos continúan restringiendo sus consumos mes a mes en casi todos los canales de venta medidos, siendo la excepción el e-commerce.

Fuente: Tiempo Argentino