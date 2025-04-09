El Cuarto Soda presentará su gira “Clásicos totales”

La mejor banda homenaje a Soda Stereo regresa a la región para presentarse el 12 de abril en Resistencia (Centro Cultrual Guido Miranda) y el 13 de abril en Corrientes (Salón Gran Paraná). Las entradas anticipadas se pueden adquirir de manera virtual a través de passline.com.

El Cuarto Soda es una banda de rock homenaje a Soda Stereo que en pocos años se ha convertido en una de las más importantes y respetadas de la escena musical argentina y latinoamericana. Con una calidad musical impresionante, la banda liderada por el vocalista y guitarrista Brian Tolenti ha logrado recrear fielmente el sonido de la mítica banda de Gustavo Cerati, con pasión y dedicación.

La banda, fundada hace 8 años por el baterista Gabriel Muscio, tuvo un inicio casual cuando contactó a Tolenti quien cantaba en el subte de Buenos Aires. Ese encuentro fortuito dio origen a El Cuarto Soda, que desde entonces ha recorrido diversas ciudades de Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay, con un éxito arrollador.

El Cuarto Soda está conformado por músicos excepcionales que no solo interpretan las canciones de Soda Stereo de manera magistral sino que también han sabido agregar su propio sello personal. El baterista Gabriel Muscio y el bajista Diego Sánchez, son una sección rítmica impecable que sostiene la base de las canciones con precisión y fuerza. El tecladista Gonzalo Lorenzo, agrega texturas y colores a las melodías, mientras que el vocalista y guitarrista Brian Tolenti logra capturar la esencia del sonido de Cerati con su voz versátil y su virtuosismo en la guitarra.

Para los fans de Soda Stereo, El Cuarto Soda es una oportunidad única de revivir las canciones de una de las bandas más importantes de la música argentina, interpretadas por una banda que ha sabido honrar su legado con pasión y dedicación.

