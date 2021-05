El desmonte en el Caraguatá sería de 3,6 hectáreas

Andrea Janin, parte del colectivo Caraguatá Reserva Ya, dialogó con elDIARIO de la Región sobre el desmonte en Parque Caraguatá, atribuido a la Policía del Chaco. La ambientalista comentó que intervinieron por primera vez en el lugar “A través de un anuncio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que decían que iban a empezar a hacer unos trabajos allí. En ese momento no dejaban entrar, pero nosotros conseguimos permisos”.

“En agosto de 2020, advertimos quema en el parque. Había árboles prendidos fuego. Entonces, nos reunimos con otros grupos y conformamos un grupo de ambientalistas que estaban tratando de lograr, desde hace muchos, años la declaración de reserva” relató.

A partir de allí, comenzaron “a hacer trabajos de limpieza por meses”. “Tuvimos reuniones con Marta Soneira, otros funcionarios y con el Consejo del Ambiente, donde planteamos la habilitación del agua. En esos encuentros dimos cuenta que hay intenciones por parte del Ejecutivo provincial de cederle el espacio al Municipio de Resistencia, a lo cual nos negamos porque no tienen las condiciones (capacitación e infraestructura) para hacerse cargo de una reserva natural, que no es un parque o una plaza” describió.

“Nos enteramos que la gestión de Peppo le cedió cerca de 30 hectáreas a la Policía del Chaco, y que ellos hacen guardia permanente allí. En una reunión con Marta Soneira, ella se comprometió a solicitar que se retiren de ese predio ya que debían trasladarse al ex campo de tiro. Parece ser que eso nunca pasó” mencionó.

Por consiguiente, Janin detalló que “en febrero decidimos presentarle una nota a la presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Legislatura, Tere Cubells, y otra al presidente Sager, solicitando que pueda ingresar nuestro proyecto de ley para ser reserva, pero esto nunca salió del Ejecutivo”.

“Continuamos haciendo actividades de visibilización para que tanto gente aledaña como otros ciudadanos puedan conocer el espacio. Fue así que este fin de semana, recorriendo los senderos, vimos que se habían colocado postes para hacer un alambrado. Es una línea completa de postes que aproximadamente cruza de una punta a la otra del parque. Y no solamente eso, encontramos el desmonte” reveló.



Según la estimación de uno de los miembros del colectivo, desmontaron cerca de 3,6 hectáreas. “El lugar está amojonado, es decir, que fue un agrimensor. Hay huellas de maquinaria. En la parte de pastizal no se notaba, pero cuando caminamos, observamos el daño. No sé cuánto tardará en recomponerse. Además, hay animales en la zona” precisó la ambientalista.

LA RESPUESTA DE AMBIENTE

La emisora Facundo Quiroga entrevistó a la subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco, María Lidia Garrafa, quien manifestó no tener conocimiento de los hechos ocurridos el fin de semana “hasta que nos informaron por redes sociales y miembros del colectivo Caraguatá”. También agregó que “no sabemos cuál fue la superficie afectada, ya que todavía no concurrimos al lugar”.



Por último, Janin aseveró que “No es que los vecinos entraron. Si no fue la Policía, al menos deberían haber escuchado algo. Además, los alambres estaban dentro de su oficina. Es un lugar donde hay mucho silencio. El asunto es la Jefatura de Policía”.