El Ejecutivo acordó flexibilizar el horario comercial

Finalmente, los comercios y negocios de determinados rubros lograron por parte del Gobierno provincial la autorización para extender la franja horaria de atención, la cual fuera reducida hasta las 15 y hasta las 18 según el caso, para asegurar la continuidad del aislamiento social en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Ante el grave menoscabo económico de la medida, las entidades que nuclean a los comerciantes de varios rubros señalaron la necesidad de sumar horas a la atención, flanqueados por la crisis heredada del macrismo y el consiguiente descenso del consumo, y la acentuación de la merma en las ventas que vino a propiciar la COVID-19.

Así las cosas, ayer por la mañana en la Casa de Gobierno tuvo lugar un encuentro encabezado por el presidente de la Federación Económica de Chaco, José Luis Cramazzi, junto a autoridades de la Confederación Argentina de Mediana Empresa y de la Cámara de Comercio de Resistencia acordaron con el gobernador, Jorge Capitanich.

En el encuentro que tuvo lugar esta mañana en Casa de Gobierno, desde la Fechaco aseguraron que el gobernador aceptó flexibilizar la franja horaria en mención para supermercados, farmacias, panaderías, quioscos y despensas barriales que cerrarán a las 20.

Asimismo, manifestaron que las actividades comerciales habilitadas podrán desarrollarse los sábados, de 8 a 16.

Por su parte, Capitanich planteó que, con el ministro de Industria, Sebastián Lifton, analizarán una apertura progresiva de comercios por franja horaria y rubros específicos.

Además, el titular de la Fechaco solicitó la apertura de registros Civil, de Propiedad y Catástrofe, como así también la actividad judicial en forma progresiva.

El secretario gremial de CAME, Alfredo González, planteó trabajar de forma conjunta con el gobierno provincial a través de estudios de marcadores de actividad económica que realiza la entidad nacional.

Los dirigentes agradecieron al gobernador por la predisposición para recibirlos y aguardan continuar trabajando en beneficio de las pymes, sector que genera más del 60 % de empleos en la provincia.

Participaron de la reunión, además de las autoridades en mención, el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez; y el secretario general de Fechaco, Ernesto Scaglia.

PROTESTA

Comerciantes de Resistencia realizaron ayer por la tarde, en la peatonal, una nueva manifestación en la vía pública, para visibilizar su reclamo por la crítica situación por la que están atravesando a raíz de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

La movida consistió en salir a la peatonal con carteles con la leyenda “Sin subsidios nos fundimos, #SubsidiosYa”. Esta manifestación se suma a la marcha autoconvocada que tuvo lugar el martes, con una caravana en el macrocentro de la ciudad.

Los comerciantes vienen reclamando mayor ayuda por parte del Estado, tanto nacional como provincial, para superar la crisis económica, debido al efecto negativo de la cuarentena.

Así, plantearon la necesidad de mayores subsidios, fundamentalmente para el pago de sueldos de los trabajadores. “Buscamos que las pymes no cierren”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Martín Giménez.

Asimismo, las entidades que agrupan a los comerciantes, tanto la Cámara como la Fechaco y la CAME, solicitaron una reunión con el gobernador Jorge Capitanich, para evaluar la situación de los comercios en general, ante la queja de distintos sectores.

«Estos comercios poseen dificultad para trabajar solo hasta las 6 de la tarde. Quizás a otros no afecte tanto, porque durante la noche casi ya no hay circulación de personas, pero a ellos sí les hace una gran diferencia poder extender el horario», remarcó.

Por otra parte, plantearon una apertura gradual programada y con restricciones, para todo el resto de los comercios que no pueden abrir desde marzo, salvo aquellos que posean aglomeración de personas, por ejemplo, peloteros, gimnasios, salones de fiesta, entre otros.

«Aquí hablamos de locales de indumentaria, marroquinerías, librerías, zapaterías, y todo lo que se ubica en el centro de la ciudad. Estamos analizando que sea de 8 a 14, en principio, pero estamos en un proceso de negociación”, señaló Giménez, en diálogo con DataChaco.

«Los comerciantes están perdiendo la paciencia y por eso queremos crear este esquema para cambiar la realidad. Los negocios no van a volver a las ventas de antes, pero al menos podrán tener una economía de supervivencia. Buscamos que estas pymes no cierren», remarcó.