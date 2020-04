El Ejecutivo prepara el anuncio de la extensión de la cuarentena

El Gobierno nacional define con médicos y gobernadores la extensión del aislamiento por el coronavirus. En una jornada de extensas reuniones en Olivos, el presidente Alberto Fernández analizó las distintas posibilidades que tendrá en cuenta para la elaboración del nuevo DNU que se difundirá hoy, luego de cumplir con la rutina de reunirse con los especialistas sanitaristas.

Se descarta que el aislamiento obligatorio se extenderá por otras dos semanas, hasta el 27 de abril.Habrá cierta flexibilidad para algunos sectores de las economía, principalmente los vinculados a la producción, pero siempre resguardando condiciones estrictas que eviten cualquier posibilidad de contagio. El mandatario participará también de manera virtual de una cumbre del Grupo de Puebla, junto a líderes progresistas de Latinoamérica, para analizar la crisis económica y social en la región.

También recibirá hoy en Olivos a un grupo de médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el coronavirus y, luego hará una teleconferencia con gobernadores, para definir la extensión del aislamiento obligatorio, que vence el domingo. A las 15, Fernández recibirá en la residencia de Olivos, junto al ministro de Salud, Ginés González García, a los expertos médicos, encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe; Susana Lloveras, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero; y los reconocidos infectólogos Pedro Cahn y Gustavo Lopardo.

Luego, hará una nueva teleconferencia con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quienes les pidió datos puntuales de sus distritos para definir los alcances y extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Previo a la reunión de Fernández, el comité asesor deliberará -vía teleconferencia, desde las 13- con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para tomar una decisión respecto a la sugerencia que le harán al jefe de Estado, que -según lo ya adelantado- será la de continuar con el aislamiento obligatorio.

Grupo de Puebla

En tanto, Fernández participará al mediodía, junto al canciller Felipe Solá, del primer encuentro virtual del Grupo de Puebla, que reúne a representantes de 14 países de América Latina y Europa, para debatir sobre «propuestas e ideas» para afrontar la pandemia del coronavirus.Está prevista la intervención, entre otros, del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y los impulsores de la iniciativa: el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante.El encuentro reunirá a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay (Fuente: Télam).