El Ejecutivo y el equipo de Salud analizan los pasos a seguir

El gobernador Jorge Capitanich encabezó, este viernes, la reunión semanal con los equipos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, en la que analizaron la situación actual de la provincia respeto a la pandemia del coronavirus. Además, planificaron las estrategias a seguir las próximas semanas y definieron fortalecer las medidas de prevención contra el dengue.

La ministra de Salud Pública, Paola Benítez, explicó que estas reuniones se realizan constantemente para evaluar el plan estratégico sanitario en materia de asistencia y prevención de COVID-19. “Analizamos los resultados que venimos teniendo y las propuestas de estrategias que seguiremos implementado de acuerdo a lo que trazamos”, señaló.

Hasta el momento, el análisis de las políticas implementadas es positivo, ya que la curva de contagios se mantiene baja. “Esto no quiere decir que no aumenten los casos positivos, pero el crecimiento es lento”, aclaró Benítez y remarcó que siempre está latente el riesgo de que la cantidad de contagios se dispare. “La única forma de prevenir que eso pase es el cumplimiento del aislamiento social y las medidas de bioseguridad”, aseguró.

La ministra insistió en la necesidad de mantener el distanciamiento social, utilizar tapabocas y ser estrictos con el lavado de manos y las medidas de higiene y bioseguridad. En ese sentido recordó que no es recomendable el uso de guantes ya que son transmisores de infecciones.

En la reunión –realizada en el salón de Acuerdos- estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Alejandro Sebastián García, las subsecretarias de Promoción de la Salud: Cecilia Wajcman, de Coordinación y Gestión de la Salud, María Laura Farela, de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Carolina Centeno junto a la directora del Laboratorio y el equipo de epidemiología.

Fortalecer la prevención del dengue

La ministra de Salud resaltó que durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de no descuidar las medidas de prevención del dengue. “Es una realidad que no podemos olvidar, y tenemos que seguir trabajando arduamente para que la cantidad de casos no siga creciendo”, manifestó Benítez.

Desde la cartera sanitaria, recordaron las medidas de prevención contra la enfermedad. En el contexto actual en el que las fumigaciones intradomiciliarias no son posibles, se reitera a la población la importancia del descacharrado en todos los domicilios, eliminando los lugares que puedan ser reservorios del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus. Y ante cualquier síntoma, es de vital importancia no automedicarse.

Los síntomas a los que hay que prestar atención son: fiebre de más de 38 grados, sarpullido y dolor en los músculos y articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia. Ante la detección de los síntomas es fundamental colocarse repelente y dirigirse al centro de salud más cercano a su domicilio.