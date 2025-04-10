El elenco de Ilusionistas Urbanos presenta un nuevo espectáculo 

Este sábado 12 de abril a las 21, el elenco Ilusionistas Urbanos vuelve al escenario de La Máscara Teatro con una nueva obra de magia y diversión. Se trata de la obra «Piantaos» – (La Locura de La Magia)un paseo muy particular donde, junto al público presente, los Ilusionistas recorrerán situaciones locamente entretenidas, brindando como siempre, Asombro, Grandes Ilusiones y Diversión sin límites. ¡Con un inicio sorprendente y un final imperdible!

El elenco está conformado por: Alice Di Salen «La Heredera», Miguel De Paoli «El Peregrino», Alejandro Pernas «The Gentleman» y Willy Meister «El Mago de Voz».

«El espectáculo es un homenaje a Resistencia, también inspirado en Balada para un Loco, y en la locura que tiene lo imposible como es la magia. Dentro de eso jugamos con el amor y la locura, en cómo uno va acompañado del otro y dentro del espectáculo habrán distintos tipos de efectos relacionados a eso, a la locura del amor no solamente al amor de pareja, sino al amor en general. A lo que uno hace o a la locura de hacer lo que a uno le gusta, la locura de poder hacer que lo imposible sea posible y dentro de esa locura también van a haber grandes ilusiones efectos clásicos de magia como también así efectos de mentalismo hechicería, un poco también de títeres de ventriloquía y todo esto con un hilo conductor que es la locura de la magia el eslogan de este show en particular», explicó Alejandro Pernas.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de La Máscara Espacio Cultural y de Formación, ubicada en Evaristo Ramírez y Nikola Tesla (Rcia-Chaco), por teléfono al 362 5184469, o a través de las redes sociales La Máscara Teatro.