El entrenador Gregg Popovich tildó de cobarde a Donald Trump

El brutal asesinato de George Floyd perpetuado por la policía causó un verdadero revuelo en la sociedad norteamericana. Las manifestaciones de racismo, increíblemente parecen estar a la orden del día y además se volvieron cada vez más intensas y violentas. Con el peso que tienen, muchas figuras de la prestigiosa NBA se manifestaron en las últimas horas al respecto.

Uno de los primeros fue LeBron James, luego se sumó Jaylen Brown, ambos a través de sus redes sociales y en contra de cualquier tipo o manifestación de discriminación.

En las últimas horas, Gregg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs y la Selección de Estados Unidos, brindó una entrevista a The Nation y se mostró claramente en una posición contraria a Donald Trump: «Lo que más me molesta es que todos vimos esa violencia policial y ese racismo; pero, las cosas nunca cambian. Por eso estas protestas están siendo tan explosivas. Sin liderazgo político y sin gente que entienda este problema nunca habrá un cambio», enfatizó.

Luego le apuntó directamente al presidente: «Si Trump tuviera cerebro, incluso si fuera cínico al 99% saldría y diría algo para unir a las personas. Pero, a él no le importa unir a las personas. Necesitamos un presidente que salga y diga que la vida de los negros importan. Solo esas palabras, igual sé que no lo hará», aseguró.

Además, agregó: «No puede porqué es más importante para el aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir que la vida de los negros importan. Por eso se esconde en el sótano de La Casa Blanca. Es un cobarde», finalizó de manera contundente.

DURO COMUNICADO DE LA WORLD ATHLETICS

World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, se pronunció ayer a través de las redes sociales por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía en Mineápolis, y afirma que «es inaceptable el hecho de que la igualdad no sea una realidad para muchos».

«Desde hace unos 50 años nuestros atletas y nuestra disciplina apoyaron los derechos para una sociedad justa e igualitaria, una sociedad en la que todas las vidas sean iguales. Es inaceptable el hecho de que aún no sea una realidad para muchos. Estamos al lado de nuestros atletas y toda la gente que exige un cambio», asegura.

Sebastian Coe, presidente de la entidad, se sumó y afirmó en su cuenta de Twitter: «Nuestros atletas y la familia del atletismo fueron sacudidos por esto, así que voy a llamar a la unidad del deporte. Debemos encontrar nuestra voz colectiva y acciones prácticas».

HAMILTON, FURIOSO

La brutal muerte de George Floyd generó masivas protestas en EE. UU. y muchos fueron los hombres del deporte y asociaciones que alzaron la voz en contra del racismo. Sin embargo, la Fórmula 1 se quedó callada y Lewis Hamilton no ocultó su malestar. A través de de Instagram, el piloto inglés fue muy duro con las autoridades: «Veo que algunos están en silencio, aunque sean grandes estrellas están en silencio en medio de la injusticia. No tuve señales de nadie de mi industria, que por supuesto es una disciplina dominada por blancos. Soy una de las pocas personas de color y me levanto solo».

Y, continuó: «Pensaba que ahora verán por qué pasa esto y dirán algo sobre el tema; pero, no pueden levantarse junto a nosotros. Sólo saber que sé quiénes son y los veo».

Sin embargo, en las últimas horas de ayer la F 1 condenó el crimen del ciudadano afroamericano George Floyd y le respondió de esta manera a Hamilton, quien había cuestionado que la máxima categoría automovilística no repudiaba la segregación racial.