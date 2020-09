El escolta Paolo Quinteros seguirá vistiendo los colores de Regatas

El escolta Paolo Quinteros renovó su contrato con Regatas Corrientes, de cara a la próxima Liga Nacional de Básquet (LNB), con fecha de inicio en noviembre aunque atada a la evolución epidemiológica del coronavirus en el país.

Quinteros, de 41 años, es una de las figuras del Fantasma correntino. El entrerriano cumplirá así su 10ª temporada con la camiseta de Regatas, donde consiguió la triple corona (Liga Nacional 2012/13, Súper 8, 2012 y Liga Sudamericana 2012) y medalla de bronce en la Liga de las Américas 2018.

En su carrera jugó en La Unión de Colón, Boca y Estudiantes de Olavarría en Argentina; en Zaragoza y León en España; y en Trouville de Uruguay.

Quinteros integró la Generación Dorada a nivel seleccionado, con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Campeonato FIBA América en 2011

NUGGETS DESCONTÓ

Tras perder los dos primeros juegos de la serie, Nuggets Denver se repuso anteanoche y derrotó por 114-106 a Los Ángeles Lakers en el tercer juego de las finales de la Conferencia Oeste y quedaron 2-1 abajo en el global.

Con 28 puntos, el base canadiense Jamal Murray fue la figura del equipo de Denver, en el cual también tuvo una destacada actuación el alero norteamericano Jerami Grant, quien sumó 26 puntos.

Hoy, a las 22, se llevará a cabo el 4° partido. Si no quieren dejar a LeBron James y compañía a un paso de liquidar a serie, Nuggets deberán repetir lo hecho anteanoche. El 5° juego, según el resultado de hoy, se jugará el sábado.

CARINELLI CORRERÁ EN EL TC PICK UP

Un nuevo desafío se plantea el piloto chaqueño Augusto “Tito”Carinelli para lograr su continuidad en TC Pick Up, categoría que por la pandemia no pudo iniciar su campeonato y lo hará el fin de semana en el autódromo de San Nicolás.

El oriundo de Corzuela seguirá en la categoría con la Toyota Hilux, pero ahora atendida dentro del equipo JP Carrera Racing, uno de los más prestigiosos sin dudas del Turismo Carretera.

Al no continuar el equipo Las Toscas en TC Pick Up, cedió una de sus unidades a la estructura que dirige Gustavo Lema, y que contará con la asistencia técnica de uno de sus habituales ingenieros, Ariel Lucesioli. Junto con Diego Martínez, Carinelli a bordo de la Hilux formará el equipo durante la temporada y, por supuesto, con el N° 77 en sus laterales, De esta forma, tendrá doble actividad como lo hizo en 2019, dentro del TC Pista y ahora en TC Pick Up.

MULTAS QUE IMPRESIONAN

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) implemento otras dos multas pero con un valor final de 100.000 dólares cada una. La sanción recayó para los entrenadores de los Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, y a Sean Payton, de los Saints de Nueva Orleans, ambos castigados por no cumplir con el protocolo de llevar puesto todo el tiempo el barbijo. Por su parte, equipos también fueron multados con 250 mil dólares.

De ahora en más, y con el objetivo de hacer cumplir las normas, el monto de las multas impuestas por la NFL asciende a un total de 1.750.000 dólares.