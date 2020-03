El ex Boca Chicho Serna le «pegó» duro a Gallardo

La definición de la Superliga entre Boca y River dejó muchas imágenes. Del lado del campeón quedará en el recuerdo el golazo de Carlos Tevez y su festejo desaforado en el alambrado de la Bombonera con los hinchas, el grito de gol de Miguel Russo en el banco con sus dos brazos en alto y la seriedad de Juan Román Riquelme en el palco tomando mates mientras su equipo le arrebataba el título al rival de siempre. Y del lado del Millonario, sin dudas el tramo final del torneo lo tuvo con dos momentos de los que se habló un montón: primero que nada las quejas de los jugadores en Tucumán por el mal arbitraje de Patricio Loustau y segundo el pedido de Marcelo Gallardo al Monumental. Luego de empatar con Defensa, el DT levantó sus manos hacia las tribunas para que no decaiga. Y eso, claro, trajo polémica de un lado y del otro.

«Puede que esté equivocado, pero creo que nunca he visto a un técnico de Boca pidiendo aliento, eso en Boca no existe. En Boca no hay que pedirle a la gente que te aliente, el hincha de Boca por naturaleza alienta. El jugador se debe preguntar por qué sucede ese, es un síntoma», fue la mecha que encendió Mauricio Serna, histórico e ídolo xeneize. Sin embargo, la cosa no quedó ahí.

«Siempre tuve fe de que Boca iba a ser campeón. El equipo mostraba una solidez muy importante, lo único que jugó mal fue el primer tiempo con Colón aunque después hizo la diferencia. Fue superior siempre», siguió con su discurso el colombiano y ex volante central que en Boca jugó 123 partidos (dos goles) y ganó cinco títulos.

Además, Serna reconoció que «el día que Boca ganó y River empató de local con Defensa y Justicia y quedó apenas un punto arriba ya se veía un Boca con todo el entusiasmo de arrebatarle el titulo y darlo vuelta» y que también ese mismo día «se vio un river cabizbajo, que se notó que le pesó ese partido». Y para el final, obvio, se volvió a acordar de Gallardo: «Los rostros dicen mucho, ya se veía en la cara del entrenador de ellos».