El Festival Internacional de Narración, Títeres y Teatro Infantil transita su segunda semana

El 10° Festival Internacional de Narración, Títeres y Teatro Infantil continúa con su programación en Resistencia, Tirol y San Martín, donde hasta el domingo ofrecerá funciones de teatro, títeres, magia, narración y circo para toda la familia.

Organizado por La Fábrica Cultural y la Biblioteca Popular «Olga Cristina Fernández», con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de San Martín, el festival reúne elencos de Chaco, Corrientes, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos en una propuesta que busca acercar el arte a las infancias y promover espacios de encuentro entre artistas, docentes y familias.

Entre las obras previstas para los próximos días se destacan Universo Pataletas y El Jardín de Margarita, del grupo mendocino Pataletas; Mírame Sonrisa, de la compañía chaqueña Camalote; Las nuevas aventuras de Huesito y Juancito, del grupo correntino El Asunto; además de espectáculos de títeres, magia y teatro musical.

En Tirol, La Fábrica Cultural también propone actividades gratuitas de Juegolandia, con juegos de mesa, libros, talleres, cine infantil y narraciones, además de funciones teatrales y un cierre especial el sábado con espectáculos de circo y narración.

Por su parte, en San Martín la programación continuará en la plaza central con presentaciones de magia y obras de títeres, mientras que en Sala 88 de Resistencia se desarrollarán funciones diarias desde las 17.

Los organizadores recordaron que el festival celebra este año su décima edición y mantiene vigente el Programa de Padrinos y Madrinas, una iniciativa que permite sostener funciones gratuitas y ampliar el acceso a las propuestas culturales en distintas localidades de la provincia.

La agenda

Sala 88 – Resistencia (17 horas)

Miércoles 29: Universo Pataletas (Grupo Pataletas – Mendoza).

Jueves 30: Mírame Sonrisa (Compañía Camalote – Chaco).

Viernes 31: El Jardín de Margarita (Grupo Pataletas – Mendoza).

Sábado 1 de agosto: Las nuevas aventuras de Huesito y Juancito (Grupo El Asunto – Corrientes).

Domingo 2 de agosto: El Agujerito Finito (Grupo Folio – Chaco).

La Fábrica Cultural – Tirol

Todos los días, de 16 a 19, continúa Juegolandia con juegos de mesa, libros y actividades recreativas.

Miércoles 29 (17 horas): Cine Club Infantil con Toy Story 5 y Taller de Construcción de Títeres.

Jueves 30 (17 horas): obra El Jardín de Margarita (Mendoza) y Taller de Cerámica para toda la familia.

Viernes 31 (17 horas): títeres Tribilín y la Bruja Voladora (Chaco) y Cine Club Infantil.

Sábado 1 de agosto (16 a 19 horas): gran cierre de vacaciones con la final del campeonato de Tutti Frutti, taller de origami, el espectáculo Mírame Sonrisa y narraciones del grupo Viento Norte.

Plaza Central – San Martín (17 horas)

Miércoles 29: espectáculo del payaso Cacahuate.

Jueves 30: El rescate de Felipe (Títeres Bermejo – Chaco).

Viernes 31: La otra historia de Don Juan (Títeres Bermejo – Chaco).