El Frente Gremial Docente acusa de un sistema paralelo al educativo

Las entidades del Frente Gremial Docente requirieron formalmente al Poder Ejecutivo, el veto total de Ley N° 3405 E de Educación Digital. Insistiendo por la necesidad de que hiciera falta el debate previo que debió concretarse antes de procederse al tratamiento legislativo de tal iniciativa.

A su vez, el gremio rechazó “la intencionalidad política de pretender subestimar la capacidad de análisis de toda la sociedad chaqueña, planteando principios, fines y objetivos de la ley que no se discuten, pero que no se condicen con la estructura toda de la ley aprobada; dejando en claro que no se está en desacuerdo con la incorporación de las herramientas tecnológicas y digitales como con la formación en TIC en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en tanto y en cuanto tales herramientas sean ofrecidas desde las prácticas educativas y en los establecimientos educativos del sistema, enmarcados en la Ley de Educación de la Provincia, N° 1887 E.

SISTEMA PARALELO

“El problema más serio de la ajustada definición legislativa tiene que ver con el ‘sistema paralelo’ al sistema educativo que impone la norma cuestionada, con el agravante de conculcar derechos de los educandos como de los trabajadores de la educación en su conjunto. Se pretende desconocer desde la ley aprobada la recomendación de la pedagogía mundial para con la educación digital para la infancia y la adolescencia, al punto que ni la ley nacional, ni provincial de educación la contemplan para ellos la irremplazable figura del docente en el vínculo imprescindible con los alumnos.

Las ambiciones políticas indescifrables de representantes del pueblo, con poder de decisión, están generando daños irreparables para con la educación, con los derechos de los trabajadores, con el agravante de ‘aprovechar el contexto de pandemia para avanzar por sobre los derechos de la ciudadanía toda”, remarcaron mediante un escrito.