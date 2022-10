El futuro de Gallardo tiene en vilo al mundo River

La eliminación de la Copa Argentina cayó como un baldazo de agua fría en River. En un año “difícil”, como lo definió el propio Marcelo Gallardo, la caída con Patronato significó un revés que golpeó con fuerzas puertas adentro. Fue el adiós a la que probablemente haya sido la última chance que tenía de seguir compitiendo para cerrar el 2022 con un título bajo el brazo; o al menos, en la que más fichas colocaba teniendo en cuenta que quedó un tanto lejos de la pelea en la Liga Profesional.

Consecuentemente, esto dio lugar a que se aceleren los tiempos para resolver algunos temas que en otras circunstancias hubieran quedado resguardados para fin de año, como por ejemplo lo es el futuro del Muñeco. Si bien es cierto que aún queda el último tramo del torneo local y la ilusión no está del todo perdida en Núñez, terminada la jornada en La Rioja el foco volvió a situarse en qué pasará con el Muñeco de cara al próximo año.

Y la información indica que en breve habrá una definición. No será en diciembre como se especulaba previamente al adiós de la Copa Argentina, sino en las próximas semanas. En concreto, la dirigencia de River le extenderá una oferta a Gallardo en los primeros días de octubre con el objetivo de que continúe liderando el barco a partir de 2023.

Los malos resultados no modifican en absoluto la posición que Jorge Brito y el resto de los directivos vienen manifestado desde que asumieron la presidencia: su prioridad es que el Muñeco siga al frente del equipo y confían en que no hay mejor opción para revertir este momento que bajo su conducción.

Y claro, lo que mantiene en vilo al Mundo River es cuál será esa determinación. Más allá de que el entrenador no ha expresado públicamente nada al respecto, lo que se palpita en su entorno, así también como en la esfera dirigencial y de los propios jugadores, es que habrá Gallardo en River durante 2023.