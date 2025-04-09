El Gobierno adelantó que el FMI aprobará el acuerdo el viernes

Luego de meses de negociaciones, el Gobierno avanza en los últimos detalles para hacer oficial el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este escenario, el vocero presidencial, Manuel Adorni, puso la fecha y adelantó que el próximo viernes el organismo dará el visto bueno final durante una reunión del directorio.

“Todo lo que se tenía que decir ya se dijo, para nosotros es sumamente relevante que el FMI esté en vías de aprobar el acuerdo, que se va a terminar de aprobar el viernes», adelantó Adorni. Así, desde el Gobierno buscan terminar de asegurarse un préstamo total de u$s20.000 aunque todavía se desconoce de cuánto será el desembolso inicial.

En detalle, las declaraciones de Adorni se dan luego de que desde el FMI informaran que se llegó a un acuerdo técnico con las autoridades argentinas para el desembolso de u$s20.000 millones en un programa que durará 48 meses. Tras esto, la firma final quedó en manos del directorio del organismo que se reunirá el próximo viernes 11 de abril.

A pesar de faltar detalles, desde el Gobierno confían en que fueron logrados todos los acuerdos necesarios con el organismo multilateral de crédito y esperan pacientes y sin sobresaltos a la confirmación del board del FMI.