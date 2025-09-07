El Gobierno amplió la denuncia por espionaje ilegal contra Karina Milei

“La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”, advirtió el letrado.

“Los hechos ahora denunciados demuestran una labor desarrollada deliberadamente, reservando audios obtenidos ilícitamente para luego ir revelándolos en “episodios”, abundó. Relacionó el hecho a las elecciones provinciales y nacionales, “lo que verosímilmente implica una actividad de grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral”.

Según la presentación, se trata de una labor de un grupo de personas organizadas “con fines claros de espionaje ilegal con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social, esta vez dirigido contra otro poder del Estado, el H. Congreso de la Nación”

La denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional recayó en el juez Julián Ercolini quien delegó la investigación en el fiscal Carlos Stornelli.

Paralelamente, Karina Milei logró una medida cautelar del juez civil y comercial Alejandro Maraniello quien frenó la difusión de los audios, medida que fue apelada por dueños de medios y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.