El Gobierno aumentó los costos para trámitar el DNI y pasaporte

La Dirección del Registro Nacional de Personas (Renaper) hizo oficial la medida a través de la disposición 106/2026 y la resolución 19/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Transporte explicó que el propósito de la suba del trámite para sacar el pasaporte es “continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos”.

El aumento se aplica también “al trámite de la entrega regular, los adicionales a aplicar a los trámites de Pasaporte exprés y Pasaporte de resolución inmediata y los aranceles del Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros”.

Con respecto a la actualización del DNI, el Gobierno informó que el aumento se da “a fines de sostener la eficiente prestación de todos los servicios brindados por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas”.

Los nuevos valores para sacar el DNI y el Pasaporte

DNI Trámites para argentinos:

Primer DNI para todos los niños y niñas de 0 a 6 meses (Ley N° 26.061): gratis

Primer ejemplar DNI: $10.000

Actualización de 5/8 años: $10.000

Actualización de 1 años: $10.000

Ejemplar nuevo (por actualización, rectificación de datos, cambio de domicilio, etc): $10.000

Adicional por DNI Exprés: $16.000 (Total: $26.000)

Adicional por DNI 24 hrs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): 31.000 (total $41.000)

Adicional por DNI al instánte (sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $47.000 (total $57.000)

Trámite para personas extranjeras:

Primera identificación, correspondientes actualizaciones, y ejemplares nuevos: $20.000Pasaporte

Pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular: $100.000

Arancel adicional por tramitación de pasaporte entrega exprés: $100.000 (es decir, en total, $200.000).

Arancel adicional por tramitación de pasaporte de resolución inmediata (en lugares habilitados): $230.000 (es decir, en total, $330.000)

Pasaporte excepcional para extranjeros $100.000

Documento de viaje para personas apátridas: $100.000

Documento de viaje para personas refugiadas: $100.000

El pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de 5 para los menores.

Fuente: Página 12