El Gobierno nacional no autorizó el retorno del TC

El Gobierno nacional no autorizó el reinicio de la temporada 2020 del Turismo Carretera (TC), previsto para el próximo fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, por considerar que “no están dadas las condiciones”, según informó ayer la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

“Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, las mismas le manifestaron a la Comisión Directiva de la ACTC, que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana próximo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata”, anunció la entidad automovilistica a través de su sitio oficial.

Tras la determinación estatal, ahora se deberán rearmar nuevamente los calendarios, ya sin mucho margen, para reanudar las actividades tras el largo receso por la pandemia.

El pasado 16 de agosto, la ACTC lanzó la convocatoria para que los pilotos de TC y TC Pista se realicen los testeos obligatorios de COVID-19, ya que preveían contar con la autorización del Gobierno para realizar las carreras.

Tras seis meses de inactividad, las autoridades de la ACTC aceleraron sus reuniones en las últimas semanas, luego del visto bueno que se dio a los equipos de fútbol para retomar las prácticas.

Sin embargo, la negativa gubernamental deja en jaque la planificación y obliga a idear nuevas fechas para que vuelvan a rugir los motores.

Durante la parálisis de las competencias se realizaron remodelaciones que incluyeron trabajos de pintura en la sala de prensa, técnica, boxes, paredones y portón de ingreso.

Además, se hizo la demarcación completa de la pista, se colocaron todas las persianas de los boxes y luces led en cada uno de ellos para que el Roberto Mouras esté disponible para la vuelta de las categorías.

PATO SILVA CAMBIÓ DE EQUIPO

El piloto chaqueño Juan Manuel “Pato” Silva confirmó ayer su vuelta al equipo de Mauro Giallombardo de cara a la reanudación del TC, que no fue habilitado para correr el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. También, lo hizo Mauro Giallombardo en el marco de una conferencia de prensa.

Recordemos que Pato estuvo en dicha escudería hasta 2019 donde ganó la última competencia disputada en Neuquén. Luego de esa carrera se produjo la desvinculación. Alan Ruggiero ocupó esa butaca y Silva corrió las dos primeras fechas de 2020 en el Donto Racing con el auto que dejó Matías Rossi.

En la conferencia de prensa, Pato manifestó: “Es un gusto volver al equipo. Surgió el llamado de Mauro y automáticamente lo hablé con Laureano Campanera para explicarle la situación. Me entendió y me quedé tranquilo”.

“Cuando me voy de un lugar trato de dejar las cosas en claro siendo frontal. Si uno es frontal no se generan problemas de cara al futuro. Por ejemplo, ahora puedo volver acá. Tengo muchas ganas de comenzar porque conozco el equipo, sé lo que da, sé del trabajo de Juan Bouvier y de Alejandro Garofalo. Me volvieron las ganas de estar en la pista”.