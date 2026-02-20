El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados, pero no confirmó el bono extraordinario

El Gobierno oficializó este viernes el aumento del 2,9% para las jubilaciones que regirá a partir de marzo. Según precisó la resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial, con este incremento el haber mínimo pasará a ser de $369.600,88, mientras que el más alto alcanzará los $2.487.063,95.

Asimismo, el documento estableció un aumento en el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), que desde el tercer mes del año será de $169.075,53. Y en cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quedará en $295.680,70.

Por el momento, la Anses no confirmó el bono extraordinario de $70.000, monto que encuentra congelado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025, debería haber ascendido a $177.485.

En enero la inflación fue de 2,9%, un dato que fue dado a conocer en medio del escándalo por la suspensión gubernamental de la actualización del cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la consecuente renuncia del titular del organismo estadístico Marco Lavagna. Con esa medición vieja, se marcó que el acumulado de los últimos 12 meses fue del 32,4%. Cabe destacar que el dato del IPC de dos meses anteriores es el que fija las subas de los haberes previsionales.

En este marco, el CEPA analizó la modificación de la fórmula de movilidad dispuesta por el DNU 274/2024 del presidente Javier Milei, y la evolución de los haberes jubilatorios bajo el nuevo esquema de actualización por inflación, así como los efectos del congelamiento del bono previsional que percibe la mayoría de los jubilados y jubiladas.

En rigor, explicó que en diciembre, la diferencia entre la jubilación mínima con la fórmula vigente y la anterior era de $93.393 (con la vieja, y sin el bono de 70.000, hubieran cobrado en mano $434.279, pero con la nueva, en cambio, cobraron $340.886).

“La fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”, sostiene el informe del CEPA, en referencia a que el cambio de fórmula de actualización fue posterior a diciembre y enero de 2024, cuando la inflación acumuló un 45 por ciento, tras una megadevaluación.

CEPA explica que el esquema derogado estaba basado en indicadores que presentan un rezago temporal y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar. “El decreto se produjo en el preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”, sostiene el documento.

Además, la entidad económica destacó que con el sistema actual, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido desde la llegada de Milei al poder, mientras que la situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima, por el congelamiento del bono compensatorio.

“Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 101%”, precisa el análisis.

La diferencia entre el bono congelado de 70 mil pesos y el valor ajustado por inflación, desde marzo de 2024, es de $107.485. El informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes” de 26,3 por ciento para las jubilaciones sin bono y de 21,3 por ciento para aquellas que lo perciben.

En paralelo, el Gobierno utilizó su facultad de veto para anular dos veces la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada por el Congreso, que buscaban recomponer los ingresos del sector con un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000.

Además, el Gobierno decidió la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, lo que agrava el panorama para los adultos mayores.

Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no contar con los 30 años de aportes.

En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad de 65 años para las mujeres, 5 años más que la ley jubilatoria.

