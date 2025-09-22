Pin Up Casino
La Provincia

El Gobierno también eliminará las retenciones para la carne avícola y bovina

Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Gobierno Nacional confirmó la quita de las retenciones para las carnes avícolas y bovinas, que se suma a la lista junto con los granos de todo tipo hasta el 31 de octubre.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló el funcionario.

 

