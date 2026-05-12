El grito de la universidad pública volvió a sacudir las calles de Resistencia

Bajo la consigna «Cumplan la Ley», una multitud compuesta por estudiantes, docentes de la UNNE y la UTN, y representantes de instituciones terciarias, marchó este martes hacia la plaza 25 de Mayo. El reclamo central: la plena vigencia y financiamiento de la ley sancionada por el Congreso.

Por cuarta vez en el marco del conflicto educativo nacional, la comunidad universitaria chaqueña se volcó a las calles para defender lo que consideran el pilar fundamental del ascenso social en Argentina: la educación pública, gratuita y de calidad.

Desde las 17.30, el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se convirtieron en el escenario de una marea de estudiantes con sus mochilas, banderas y carteles llenos de consignas en defensa de la educación pública de calidad.

A ellos se sumaron estudiantes de institutos terciarios y diversas organizaciones sociales, conformando una columna compacta que avanzó por la avenida Las Heras hasta avenida 9 de Julio, unas cuadras después, en la intersección con Italia, se encontraron con otra columna.

El reclamo es claro: exigir que el Gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario, una norma que, pese a haber sido debatida y aprobada en el Congreso, el Ejecutivo nacional se niega a respetar e, incluso, en los últimos días ha impulsado otra ola de ajuste.

Voces en la marcha: «La universidad no puede esperar»

En medio de los cánticos y el sonido de los redoblantes, Verónica Pedersen, secretaria Gremial de Codiunne, dialogó con elDIARIO de la Región y expresó la gravedad de la situación que atraviesa el sector.

«Estamos en un contexto donde la precariedad es cada vez más acentuada. No solo hablamos de los salarios docentes, que han perdido casi un 45% de su poder adquisitivo, sino de las becas estudiantiles que hoy no alcanzan para cubrir el transporte o los materiales de estudio», señaló Pedersen.

La dirigente gremial fue enfática al describir el fenómeno de «éxodo» que está sufriendo la academia: «Hay profesores que se capacitaron durante años y que hoy se ven obligados a migrar al sector privado o a otros empleos que nada tienen que ver con su formación porque un sueldo universitario no les permite llegar a fin de mes. Esto debilita directamente la calidad de lo que enseñamos».

El recorrido y el apoyo social

La movilización avanzó por las calles de Resistencia recibiendo el apoyo de vecinos que, desde las veredas o sus balcones, aplaudían el paso de la marcha. El punto final fue el mástil de la avenida 9 de Julio, frente a la plaza 25 de Mayo, donde se leyó un documento conjunto.

En el escenario, los docentes oradores destacaron que esta marcha, encabezada simbólicamente por los estudiantes, busca interpelar al Ejecutivo para que priorice la educación y la ciencia dentro de la agenda pública. «No estamos pidiendo algo extraordinario, estamos pidiendo que se respete una ley de la democracia», se escuchó desde el escenario.

La jornada en Resistencia se replicó en Corrientes y en las principales ciudades del país, dejando claro que el conflicto universitario está lejos de cerrarse mientras la ley de financiamiento siga siendo, en la práctica, una promesa incumplida.

Cobertura especial de María Elena Romero y Sol Cubells para elDIARIO.Redacción: Pamela Soto.