“El hallazgo de los 23 panes de coca desembocó en otras actuaciones”

El fiscal de Investigación de Nueva Pompeya, Francisco Morales Bordón, dialogó con elDIARIO de la Región sobre las actuaciones que lleva adelante tras el hallazgo de un importante cargamento de hojas de coca que era transportado por una mujer y un hombre en una camioneta con una menor a bordo.

Si bien el hecho policial tomó mayor importancia, el fiscal de investigación aclaró que hay varias causas abiertas por el hecho.

“En principio, estamos investigando a la mujer que transportaba 23 envoltorios de hoja de coca que eran transportados en una camioneta con una menor abordo. La mujer fue detenida y los elementos secuestrados fueron trasladados desde la ruta de acceso de El Sauzalito hasta la comisaría donde se continúan con las investigaciones”, comentó y explicó que además “se abrieron otras actuaciones por el operativo en sí”.

El fiscal aclaró que “el operativo en sí estuvo cuestionado desde el principio porque la Guardia Comunitaria Whasek no tiene las facultades ni el poder de Policía para requisar el vehículo ni portar armas, como se ve en algunos videos, que son materia de investigación. Si bien se presentan como ayuda para los agentes locales, que sólo son cuatro, no tienen las facultades que tienen las Fuerzas de Seguridad”.

“Querían hacer el procedimiento sin la presencia policial. Pidieron la intervención de la Policía y la Fiscalía. Cuando todo estaba dispuesto para que lleven adelante las actuaciones, surgió otro inconveniente: la Guardia no quería que se traslade el vehículo hasta la comisaría local para hacer allí el registro del auto. Yo les pedí que los deje trasladar porque había una menor dentro de la camioneta, pero no se pudo, así que la requisa se hizo en el acceso”, narró el fiscal.

En cuanto al accionar de la Policía, Bordón destacó que “el procedimiento se realizó de acuerdo a lo previsto en la ley. No fue cierto que se negaran a revisar el auto. Sólo lo iban a trasladar a la comisaría local”, narró.

Para finalizar, repitió que el hecho se desmembró en dos causas: una por el tráfico de hojas de coca y otra por el accionar de la guardia comunitaria por “privación ilegítima de la libertad y portación de armas”, aseguró. Y mencionó que “hay malestar en gran parte de los vecinos que ese mismo jueves se congregaron en la plaza central para expresar su disconformidad con el comportamiento de la Guardia”.

“LA GUARDIA WHASEK QUIERE

PROTEGER A SU PUEBLO”

Ariel Fabián, en contacto este medio, relató que “la guardia comunitaria Whasek ayudó al secuestro de 23 kilos de coca gracias a los operativos que hacen para proteger a su pueblo”.

“Cuando vimos que la mujer no quiso pasar el control, se pidió de inmediato la colaboración de la Policía (que se negó a registrar el auto) y la intervención del fiscal Bordón. Ahí recién lograron abrir la camioneta y se descubrieron 27 paquetes envueltos con hojas de diario y cigarrillos”, relató.

“La Guardia defiende a su pueblo que es vulnerable, por sus enfermedades de chagas, tuberculosis y estamos protegiendo a nuestra comunidad y esta señora que disimula el delito y pretende burlar el control de la Guardia, victimizándose, cuando en realidad esta gente está cometiendo un delito, y viola la cuarentena, exponiendo como escudo a un bebé”, sentenció.

Para finalizar, mencionó: «Los integrantes de la Guardia piden que se remueva al personal policial de la zona, porque no brindan seguridad a nuestro pueblo”.

ENCUENTRO DE PARTES

Hoy por la mañana, se realizó un encuentro ampliado entre el intendente, Alcides Paredes; el comisario Pedro Rivero; el fiscal de Investigación, Francisco Morales Bordón; Guillermo Gerdaza de la Gendarmería; e integrantes de la Guardia Comunitaria Whasek, así como gran parte de la comunidad de El Sauzalito. Abordaron las responsabilidades y las funciones de cada una de las partes y se definió que el acompañamiento de la Guardia en los operativos son de apoyo, pero se dejó constancia que no tienen atribuciones para portar armas ni llevar adelante operativos con poder de policía.

Además, se definió que se desviará el camino de acceso norte de la localidad, tramo que atraviesa la Reserva Aborigen.