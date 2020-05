El hijo de Christian «Chaco» Giménez sueña con jugar en Boca

Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul e hijo de Christian «Chaco» Giménez, exjugador de Boca Juniors, admitió ayer que declinaría una posible convocatoria del seleccionado argentino; pero, reveló que sueña con «jugar algún día» en el «Xeneize».

El delantero heredó la pasión y reveló que le gustaría jugar en el mismo club del que surgió su padre. «Soy hincha de Boca. Mi meta es jugar algún día en ese equipo por lo que representó para mi padre. Por ahora, a corto plazo, quiero ganar cosas en Cruz Azul, luego irme a Europa y de ahí dar el salto para jugar en Argentina», cerró.

Además, tras las declaraciones de Fernando Batista, entrenador del seleccionado juvenil argentino, quien reconoció que lo tenía en carpeta, el hijo de Chaco Giménez aseguró que se siente «más identificado» con México.

«Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país. La verdad, ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la selección mexicana si se presenta la ocasión», expresó Santiago.

Santiago Giménez tiene 19 años y es una de las promesas de Cruz Azul, donde este año jugó nueve partidos y marcó dos goles hasta que se suspendió el torneo por la pandemia de coronavirus.

Chaquito, quien participó de un combinado sub 16 de México, debutó en 2017 y hasta pudo compartir campo de juego con su padre, Christian, que se retiró en 2018 y en diciembre pasado tuvo su partido despedida.