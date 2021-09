El Hospital de Día y una manifestación artística «para ser escuchados»

Ayer, trabajadores, usuarios, familiares y artistas llevaron adelante una protesta en el Hospital de Día que se sitúa dentro del predio del nosocomio central, que hoy contiene a unas 20 personas, que realizaron un festival y una radio abierta en defensa de su espacio físico.

En ese marco, elDIARIO de la Región dialogó con Lucía Szabó, coordinadora del Hospital de Día, quien primeramente se refirió a la dinámica de trabajo y convivencia, a través de talleres de huerta y jardinería, cerámica, música, teatro, educación física, cocina, arte y manualidades. Resaltó la práctica más importante: la asamblea; “un lugar para escucharnos, horizontal, donde participan los trabajadores, los usuarios, familiares. Y también hay grupos de reflexión, además de un taller literario que continúa sin profe, pero con ellos autogestionándolo».

Contó que, con la pandemia, muchos usuarios dejaron de asistir y hoy, lentamente, vuelven a acercarse a este espacio. Pero también durante esos meses, el espacio físico que se encuentra entre Nicolás Rojas Acosta y calle 4, fue ocupado por el Servicio de Salud Mental que se encontraba en remodelación. Ocurrió lo mismo con el lugar que utilizaban para los talleres de teatro y cerámica donde ahora se ejecutan obras para que funcione allí la Guardería de los hijos de los trabajadores del nosocomio. «También nos sacaron un patio lateral. Y luchamos para que no levantaran un muro altísimo; de eso, desistieron. Pero sí perdimos el patio de atrás donde hacíamos fútbol, vóley, ferias, incluso venía la Orquesta Sinfónica y grupos de música», contó.

«Tenemos una historia que depende mucho de la infraestructura y decisores que desconocen el funcionamiento. Es un lugar que funciona hace más de 10 años y de un día para el otro nos enteramos de esa idea y nos fueron sacando espacios», sostuvo.

«Nuestra protesta, con esta radio abierta, con un festival, como sabemos hacerla, es para que nos escuchen. Con alegría y con esperanza de que sea bien recibida. Tenemos mucha fe en la gestión de la nueva ministra (Carolina Centeno). La queremos un montón, nos conoce. Y estamos esperanzados en retomar nuestro trabajo de la mejor manera», exclamó.

«Queremos ser escuchados, que conozcan que hay otra manera de hacer salud mental y que no hay salud si no hay salud mental. Esta cuestión viene sucediendo hace muchos años, no con esta gestión, pero necesitamos que no haya más abandono ni sentir que las decisiones llegan desde arriba sin conocer lo que se viene haciendo y dejando de lado a gente que necesita de estos espacios como referencia», pidió Szabó.