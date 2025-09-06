El Inaes dio 30 días a las cooperativas para adherirse a la plataforma TAD

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) oficializó esta semana, mediante la Resolución 1910/2025 publicada en el Boletín Oficial, que todas las notificaciones dirigidas a cooperativas y mutuales se realizarán de manera exclusiva a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es consolidar la digitalización del organismo y garantizar mayor celeridad, transparencia y eficacia en los procesos administrativos.

El considerando de la norma recuerda que el Decreto 434/2016 estableció el plan de modernización del Estado, mientras que el Decreto 733/2018 dispuso la obligatoriedad de instrumentar digitalmente expedientes y registros mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el Registro Legajo Multipropósito (RLM).

En ese marco, el Inaes había avanzado con resoluciones previas para implementar notificaciones electrónicas, pero advirtió que todavía existen entidades sin perfil en TAD, lo que motivó la nueva disposición.

La resolución establece que aquellas cooperativas y mutuales que no hayan generado su perfil en la plataforma tendrán un plazo de 30 días corridos para hacerlo, constituyendo allí su domicilio electrónico. De no cumplir, serán consideradas igualmente notificadas de todo acto o documento por parte del organismo, en los términos del artículo 42 del decreto 1759/72.

El Inaes también aclaró que quedarán exceptuadas de este procedimiento las notificaciones reguladas por normas especiales, las que requieran por decisión fundada otro mecanismo y las solicitudes de otorgamiento de personería jurídica

Con esta decisión, el organismo que depende del Ministerio de Capital Humano busca aplicar “principios de juridicidad, razonabilidad, buena fe, confianza legítima y simplificación administrativa, alineados con las políticas de digitalización del Estado nacional”, según el texto de la norma publicada.