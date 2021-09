El jurado del Festival Lapacho, inclusivo y plurilingüe

El Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales (DECAAD), del Instituto de Cultura del Chaco, seleccionó jurado para la 17ma edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes Lapacho que se desarrollará del 29 de septiembre al 2 de octubre. Roger Koza, Marisa Hassan y Sofía Díaz, cineastas de amplio reconocimiento, tendrán la tarea de elegir las mejores producciones en cada sección, que este año serán: Competencia Latinoamericana, Competencia NEA y Competencia Universitaria.

El Festival es parte del programa Impulsar Cultura, con que el ICCh apunta a la consolidación del sector audiovisual de la región. La designación se enmarca en el programa Diversidad Colectiva que desarrolla políticas públicas con perspectiva de género.

Desde la organización, subrayaron la importancia de un jurado representativo en diversos aspectos. “Por un lado, que sea integrado por realizadores con una mirada amplia y comprometida en cuanto a la actividad cinematográfica independiente, como así también se buscó que se cumpla con el cupo de género y el cupo trans.”

La sección Competencia Latinoamericana se llevará a cabo en el Auditorio de Casa de las Culturas. Las secciones Competencia Nea y Muestra Latinoamericana no competitiva serán en la Sala INCAA del Complejo Cultural Guido Miranda y la sección Competencia Universitaria se realizará en el C

Además, habrá talleres y charlas en modo virtual y presencial, como así también funciones de largometrajes invitados.

El Festival Lapacho 2021 es de técnica, género y temática libres. Las proyecciones serán de carácter libre y gratuito, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

EL JURADO

Roger Koza es miembro de Fipresci, crítico de cine en el diario La Voz del Interior de Córdoba y publica en las revistas Ñ y Quid, y en la página Con los ojos abiertos, de la que es editor. Conduce el programa El cinematógrafo (canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba) y es presentador en Filmoteca (Televisión Pública de Argentina).

Desde 2006, programador de la sección Vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo, Alemania, sección dedicada al cine iberoamericano. De 2011 a 2018, programador del FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de México. Desde el 2018, programador de Viennale, Austria. Dirige artísticamente desde 2014 el Festival Internacional de Cine de Cosquín y desde 2018, el legendario Doc Buenos Aires.

Jurado en distintos festivales internacionales (Locarno, Rotterdam, FICValdivia, Ohlar de Cinema, entre otros). Interlocutor en clases magistrales de Artavazd Peleshian, Carlos Reygadas, Chantal Akerman, Darezhan Omirbayev, Alain Guiraudie, Gustavo Fontán, Pedro Costa, João Pedro Rodrigues, Sergei Loznitsa, Ali Khamraev, Angela Schanelec, César González, entre otros.

Publicó el libro Con los ojos abiertos: crítica de cine de algunas películas recientes, (Ed. Brujas, 2004). También ensayos y reseñas en libros y catálogos colectivos traducidos al japonés, inglés, portugués y francés. Sus dos últimas publicaciones internacionales son An Invisible Wind, en Angela Schanelec, libro editado por la Viennale, 2019 y Faith in Fiction: The Cinema of Miguel Gomes, en Reframing Portuguese Cinema In The 21St Century, Daniel ribas y Paulo Cunha editores, Linhea de sombra, Lisboa, Portugal.

Marisa Hassan. Comunicadora Social (UNNE), Locutora Nacional (ISER-ISARM), y Master en NTIC y Educación (UNED). Diplomatura en Distribución y Exhibición Audiovisual (Universidad Nacional de Villa María, Cba).

Producción General y Dirección de Producción del largometraje infantil “Cara Sucia, con la Magia de la Naturaleza” (coproducción España y Suiza, 2019); de la Serie de ficción ganadora del CIN Prime Time “Siete Vuelos” (2012); Producción Ejecutiva de la Serie Documental “Uniendo Destinos” (2014); producción del largometraje en 35mm “Detrás del Sol, más Cielo” (2007).

Está a cargo de la Gerencia de Fomento del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones -IAAVIM- desde su creación en 2016.

Socia fundadora de la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales “Red de Realizadores de Misiones” (A4-186). Integrante activa en el Espacio Audiovisual NEA. Socia fundadora y actual Presidenta de la Federación Audiovisual Argentina -FAVA-. Co Fundadora de la Red de Cooperación Audiovisual Entre Fronteras y de la Red de Mujeres Audiovisuales EntreFronteras (Nea Argentino, Paraguay y Sur de Brasil). Socia fundadora de Detrás del Sol Producciones (2004) con sede en Misiones, Argentina.

Sofía Díaz. Licenciada en Artes Combinadas (FADyCC-UNNE), Diplomada en Promoción y Difusión de Derechos Culturales (CCC-FSOC-UBA) y en Comunicación Política y de Gobierno (UNTREF). Es performer y audiovisualista, además referente travesti-trans de la población LGTBI+ del Chaco.

Realizó los talleres y seminarios: “Videodanza” dictado por Silvina Sperling, “Opciones en escultura del Siglo XXI, definiciones y redefiniciones de un soporte clásico” por Julio Sánchez, “Lucrecia Martel y el lenguaje audiovisual” por Lucrecia Martel. En 2014 realizó las performances “La cautiva” en la exposición “Cosas Nuestras” experiencia curatorial de Rosana Toledo. En 2015 participó de la exposición colectiva “La Gran Sombra II” curada por Matilde Marín y Beatriz Moreiro. En 2016 realizó la ponencia performática “Por + Travas Académicas” en el 1o Congreso Internacional de Arte (FADyCC-UNNE) y las performances “Ser Puta No Es Una Opción” y “Cuerpo Trans Violentado” como corpus de obra de su tesina de grado. En 2017 integró la Comisión organizadora del 32° Encuentro Nacional de Mujeres (Chaco). En 2018 participó de la muestra colectiva “Poder Feminista” organizado por la Municipalidad de Resistencia en el marco del 8M y organizó, como parte del Colectivo Resistencia Transfeminista, la Jornada de Sensibilización y Concienciación “El Orgullo Es Nuestrx”. En 2019 se involucró activamente en el desarrollo y organización de la Semana del Orgullo Disidente en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Su tesina de grado “Autoetnografía Trans: el cuerpo performático como manifiesto contrasexual en los espacios públicos de Resistencia, Chaco (2014-2016) fue declarado de interés académico y cultural por parte del Consejo Deliberante Municipal de la ciudad de Resistencia.

En 2020 dirigió el proyecto “Transkultural” Programa de Difusión y Promoción de los Derechos Culturales de las Personas Trans-Travesti de su autoría y con el patrocinio del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. “Transkultural” fue selección oficial de los festivales “ASTERISCO Festival Internacional de Cine LGTBI+” y “PLAY Semana del Videoarte y Cine Experimental” “PREMIOS 8M” (Ministerio de Cultura de la Nación). Actualmente trabaja en comunicación política.